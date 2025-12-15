Warum Prinz Louis eine Sonderbehandlung von Kate und William erhält

Am 5. Dezember begleiteten Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ihre Eltern zum Weihnachtsliedersingen von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey. Für den jüngsten Sohn von Kate und Prinz William war es der erste Auftritt seit sechs Monaten. Während seine älteren Geschwister den Thronfolger und seine Frau immer öfter zu Terminen begleiten, war der Siebenjährige zuletzt beim diesjährigen "Trooping the Colour" im Juni in der Öffentlichkeit aufgetreten. Prinz Louis erhält Extra-Behandlung Beim Weihnachtsliedersingen am 5. Dezember benahm sich Louis vorbildlich. Auch wenn er in der Vergangenheit Fans und Adels-Beobachter nicht selten mit seinen unverblümten Grimassen erheitert hat. Es fällt auf, dass dem jüngsten Spross der Familie Wales derzeit noch mehr Freiheiten gestattet werden, als seinen älteren Geschwistern George und Charlotte.

Laut einem Insider müsse sich der Mini-Royal angesichts seines jungen Alters erst noch an die Gepflogenheiten bei öffentlichen Auftritten gewöhnen, weswegen seine Eltern nicht allzu streng mit ihm umgehen würden. Der Prinz und die Prinzessin von Wales seien "wie andere Eltern mit kleinen Kindern", erzählt eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber dem OK!-Magazin. Daher seien die beiden auch nachsichtiger mit Louis, "weil er das Nesthäkchen ist." "Sie wollen ihm sein kindliches Temperament nicht nehmen", wird der Insider zitiert. "William und Kate geben ihr Bestes, ihm gutes Benehmen beizubringen, verstehen aber, dass solche Veranstaltungen für ein Kind anstrengend sein können."

Allgemein versuchen William und Kate, ihren drei Kindern möglichst viel Normalität zu ermöglichen. Zuhause gelten zum Teil strenge Regeln. Ein Insider verriet der Daily Mail über Williams und Kates Familienleben: "Ich glaube, die Leute wären überrascht, wie normal es bei uns zu Hause zugeht. Die Kinder helfen beim Tischdecken, räumen ihre Teller ab und helfen beim Aufräumen. Es gibt keine Bevorzugung." Dennoch sind sie sich bewusst, dass sie ihre Sprösslinge auch auf ihre zukünftigen Rollen im Königshaus vorbereiten müssen - vor allem Prinz George, der eines Tages seinen Opa Charles und seinen Vater William als König beerben wird.