"Together at Christmas": Kate lädt Hollywood-Stars zu Weihnachtskonzert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Weihnachtszeit rückt näher – und mit ihr eine der inzwischen lieb gewonnenen Traditionen der Briten: das Weihnachtskonzert "Together at Christmas", organisiert von Prinzessin Kate. Bereits zum fünften Mal lädt die 43-jährige Prinzessin von Wales am 5. Dezember in die ehrwürdige Westminster Abbey in London ein, wie der Kensington-Palast am 13. November offiziell bekannt gab. Die Veranstaltung, die 2021 ins Leben gerufen wurde, hat sich von einer einmaligen Pandemie-Geste zu einer gefeierten Tradition entwickelt, die Gemeinschaft und Mitgefühl würdigt. Das diesjährige Motto "Liebe in all ihren Formen" soll dazu inspirieren, Verbindungen zu stärken und Menschen über Generationen, Gemeinschaften, Kulturen und Glaubensrichtungen hinweg zusammenzubringen, wie es in der offiziellen Palast-Mitteilung heißt.

Kate Winslet und Hannah Waddingham auch dabei Die Gästeliste ist natürlich äußerst exklusiv. Insgesamt sind 1.600 Menschen zum Weihnachtskonzert eingeladen. Sie alle haben auf unterschiedlichste Weise Besonderes geleistet, um (gemäß dem diesjährigen Motto) Liebe in all ihren Formen in der Gesellschaft zu verbreiten und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Unter den Gästen befinden sich heuer auch Hollywood-Stars, darunter Schauspielerin Hannah Waddingham, Sänger Dan Smith, Schauspieler Chiwetel Ejiofor und Oscar-Gewinnerin Kate Winslet, die frisch ernannte Botschafterin der King's Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. Die Promis nehmen aktiv am Konzert teil, werden selbst performen oder auch Lesungen halten. Neben den prominenten Persönlichkeiten wird der weltberühmte Chor der Westminster Abbey mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern für festliche Stimmung sorgen. Ein emotionaler Auftakt erwartet die Gäste vor der Westminster Abbey, wo junge Musiker der Organisation Future Talent spielen werden. Diese Wohltätigkeitsorganisation unterstützt musikalisch begabte Kinder aus einkommensschwachen Familien und wurde von der im September dieses Jahres verstorbenen Herzogin von Kent mitbegründet.