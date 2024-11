Prinzessin Kate feiert mit Bestätigung von Event wichtigen Genesungs-Meilenstein

Nach dem Remembrance Sunday am 10. November, an dem Kate den König und den Rest der königlichen Familie unterstützte, war die Hoffnung bei vielen groß, dass Catherine auch am Weihnachtslieder-Gottesdienst "Together at Christmas" in der Westminster Abbey teilnehmen können wird. Außerdem habe sie sich vorgenommen, am Weihnachtstag beim traditionellen Rundgang der Royals dabei zu sein.