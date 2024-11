Offen wie nie: Fürstin Charlene spricht über "Jagd nach ewiger Jugend"

"Ich war in erster Linie eine Athletin. Ich habe für die Teilnahme an den Olympischen Spielen trainiert. Das war mein Ziel. Ich fühlte mich manchmal ein wenig isoliert von anderen Teenagern. Schwimmen nahm meine ganze Zeit in Anspruch. Ich widmete alle meine Tage, Wochen und Jahre, bis ich in Bestform bin", sagte die Fürstin, die im Jänner dieses Jahres ihren 46. Geburtstag gefeiert hat.

Über das Altern sagte sie: "Ich denke, man muss es akzeptieren. Die Jagd nach ewiger Jugend ist eine Illusion. Ich versuche einfach, in meinem Körper und in meinem Herzen so jung wie möglich zu bleiben."