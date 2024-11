Die Ex-Frau des deutschen Komikers Oliver Pocher gab die Trennung in einem emotionalen Statement auf Social Media bekannt.

Sandy Meyer-Wölden gibt Trennung bekannt

"Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht", schreibt sie weiter. "Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt."