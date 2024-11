Moderatorin nach Kommentar über Kates' Aussehen im Netz bedroht

Hinter Prinzessin Kate und ihrer Familie liegt ein herausforderndes Jahr: Die Princess of Wales hatte im März bekanntgegeben, dass sie an Krebs erkrankt sei, nachdem auch König Charles III. Krebserkrankung publik geworden war. Rund ein halbes Jahr später teilte sie mit, dass sie die Chemotherapie beendet habe.

Die 51-Jährig, die als Kommentator in Sendungen wie "Good Morning Britain", "GB News" und "Loose Women" auftritt, schrieb über die Princess of Wales: "Ehrliche Frage – warum ist Kate so stark gealtert? Ist sie nicht erst 42? Ist sie Raucherin? Es ist die einzige Erklärung."

Kaur entschuldigt sich für Kate-Kommentar

Der Kommentar erntete viel Kritik. "Ich weiß nicht, vielleicht hat sie seit einem Jahr Krebs", konterte ein erboster Royal-Fan. Kaur ließ sich davon nicht belehren. Die ehemalige Big-Brother-Teilnehmerin setzte sogar noch eins drauf. "Mein Bruder hatte Krebs … er ist nicht so gealtert", fügte sie hinzu.

In den sozialen Medien zeigten sich zahlreiche User empört über die vielfach als "ekelhaft" bezeichnete Bemerkung der Fernsehmoderatorin.

Kaur wurde dazu aufgefordert, sich zu entschuldigen. Die Reaktionen auf ihr Posting fielen zum Teil äußerst heftig aus. Es folgten Beleidigungen rassistischer Natur, Nardiner wurde mit Gewalt gedroht und ihr wurde ebenfalls Krebs an den Hals gewünscht.

Inzwischen hat sie eine offizielle Entschuldigung in Form eines Videos veröffentlicht. Kaur räumte ein, dass ihr Tweet "dumm" gewesen sei. "Ich dachte, ich mache ein kurzes Video, anstatt einen Tweet nach dem anderen zu twittern, weil es ziemlich lächerlich wird – als ob es nicht schon lächerlich genug wäre", erklärte sie.

"Ich habe einen dummen Tweet gepostet. Das war nicht meine Absicht, meine Absicht war nicht, bösartig oder böse oder so etwas zu sein."

"Es war dumm, nach dem Altern zu fragen. Ich habe das zugegeben, ich habe meine Hände erhoben und mich entschuldigt, wenn es Anstoß erregt hat", stellte Kaur klar.

Sie betonte jedoch, dass die Frage, die sie über Kate gestellt hat, auch viele andere Social-Media-User beschäftigt habe und diese hätten im Gegensatz zu ihr keine Androhungen sexueller Gewalt erfahren hätten und sie wären auch nicht mit Rassismus konfrontiert worden. "Ich habe nach dem Alter gefragt. Ich habe niemanden getötet", rechtfertigte sie sich.

In einem weiteren X-Posting fügte die Moderatorin hinzu: "Ich werde das sehr vorsichtig sagen. Nur weil ich braun bin, heißt das nicht, dass ich keine Meinung haben kann oder will. Ich fragte nur, warum Kate so sehr gealtert ist. Das ist alles. [...] Es war mit Sicherheit kein Grund für den Tsunami aus Hass und rassistischem Missbrauch in den letzten Stunden."

"Ihr habt Kates Vorkrebserkrankung ausgenutzt, um mich zu misshandeln. Heftig. Ich habe mich entschuldigt, wenn es euch beunruhigt hat, nach dem Alter zu fragen."

Jetzt fordert Nardiner Kaur ebenfalls eine Entschuldigung.