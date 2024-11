Die Tagebuch-Angewohnheiten von Queen Elizabeth

Zwei Jahre nach dem Tod der britischen Monarchin wurde jetzt ihr letzter Tagebucheintrag veröffentlicht. Die Enthüllung gleicht einer Sensation.

In einer aktualisierten Version seines Buches "Charles III: New King. New Court. The Inside StoryCharles III: New King. New Court. The Inside Story", die am 7. November erschien, teilt Autor Robert Hardman die letzten Worte Ihrer Majestät, die sie in ihrem Tagebuch notierte, mit der Welt.

Der Eintrag wurde laut People am 6. September 2022, nur zwei Tage vor dem Tod der Queen, verfasst.