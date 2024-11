Zahnexperte analysiert: So erhält Prinzessin Kate ihre makellosen Zähne

Doch nicht nur was ihren zeitlosen Stil betrifft, wird der Princess of Wales - wie einst auch Prinzessin Diana - nachgeeifert. Der Hype um Kates Look ist so groß, dass es sogar Menschen gibt, die bereit sind, sich dafür unters Messer zu legen. 2016 stellte ein plastischer Chirurg in Großbritannien fest, Kates Nase sei so begehrenswert, dass die Zahl der Nasenoperationen in besagtem Jahr um 15 Prozent gestiegen war.