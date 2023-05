König der Grimassen: Prinz Louis will sich nicht verstellen

Der Palast hatte an dem extra für die Krönung angesetzten Feiertag unter dem Motto "The Big Help Out" zu Aktionen aufgerufen, die anderen Menschen zugutekommen. Angemeldet wurden auf der eigens eingerichteten Internetseite mehr als 52.000 Aktionen. Ziel war, mehr Britinnen und Briten auch langfristig für ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Die Zahl der Freiwilligen geht offiziellen Zahlen zufolge seit Jahren zurück.

Während das Königspaar am Montag eine Auszeit nahm, waren die weiteren Mitglieder der Königsfamilie ebenfalls im Land unterwegs: So besuchten etwa Prinz Edward und seine Frau Sophie in der Grafschaft Berkshire eine Organisation, die Blindenhunde ausbildet.