TV-Star Mary Portas: Bruder ist biologischer Vater ihres Sohnes

Die britische TV-Fernsehmoderatorin Mary Portas ist seit 2012 Mutter eines Sohnes. Der biologische Vater des Kindes ist ihr Bruder Lawrence. In einem Podcast sprach die 65-Jährige nun offen über ihre kontroverse Entscheidung, zusammen mit ihrer Ex-Frau Melanie Rickey ihren Bruder als Samenspender auszuwählen. Mary Portas wünschte sich "Blutsverwandtschaft" Das inzwischen getrennte Paar gehörte zu den ersten, die nach der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Großbritannien im Jahr 2014 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft heirateten. Ihr Sohn Horatio ist heute vierzehn Jahre alt.

Die Fernsehmoderatorin hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Graham Portas und wünschte sich weiteren Nachwuchs mit Rickey. Im Podcast "Great Company" mit Moderator Jamie Laing erklärte sie, dass sie sich bei der Suche nach einem biologischen Vater mit ihrer Frau eine gewisse "Blutsverwandtschaft" gewünscht habe. Außerdem wollte Portas, dass ihr Kind mit ihren anderen Kindern Mylo und Verity aus ihrer ersten Ehe verwandt ist. "Mel entschied sich also, ein Kind zu bekommen, und ich war mir ganz klar darüber, dass ich eine Blutsverwandtschaft haben wollte", erklärt Portas im Gespräch mit Laing.

Da ihr Bruder Lawrence nicht unbedingt eigene Kinder haben wollte und zwischen den Geschwistern eine enge Bindung besteht, habe sie schließlich ihren Bruder gebeten, als Samenspender fungieren. Ausgetragen wurde das Kind von Rickey. Portas stellte jedoch klar: "Hat er etwa mit meiner Ex-Frau geschlafen? Nein." Ihr Bruder habe ihr nach der Samenspende gesagt: "Ich hab’s geschafft, Schwesterherz!" Dankbar für Geschenk, das ihr Bruder machte Die Moderatorin erzählte auch, wie sie sich fühlte, als ihr Bruder ihren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt. "Der schönste Moment war, als er auf die Welt kam. Ich rief Lawrence an, und er kam und holte ihn ab", erinnerte sich Portas im Podcast. "Es war, als wäre es sein Geschenk an mich. Oh Gott, ich werde ganz emotional. Es war sein Geschenk, und es war das größte Geschenk überhaupt."