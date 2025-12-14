Helene Fischer schwärmt von ihrem Liebsten Thomas Seitel

In der ARD-Show "Klein gegen Groß" plauderte die Sängerin auch aus dem familiären Nähkästchen. "Ich bin ganz, ganz beseelt", sagte sie da.

Im August 2025 ist Schlagerstar Helene Fischer zum zweiten Mal Mutter geworden. Da kam ihre zweite Tochter auf die Welt.

Alles wäre perfekt, was sie und ihren Ehemann Thomas "maximal glücklich" mache.

"Ich habe den besten Mann", schwärmte sie von ihrem Liebsten. Er würde sich rührend um die kleine Familie kümmern und auch viel Unterstützung sein.

"Es sind neue Herausforderungen: Das zweite Kind bringt neue Aufgaben mit sich", so die Schlagersängerin. Es sei aber einfach wunderschön, nur zu Hause zu sein.

Im kommenden Jahr startet Helene Fischer aber ihre "360° Stadion Tour", quasi ein Comeback zum 20-jährigen Bühnenjubiläum.