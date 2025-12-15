"Zeiten des Schmerzes": König Charles und Camilla geben traurige Erklärung ab

Als Reaktion auf den Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney haben König Charles III. und Königin Camilla ein mitfühlendes Statement veröffentlicht. Antisemitischer Anschlag in Sydney Die beiden Schützen hatten am ersten Tag des achttägigen jüdischen Lichterfestes Chanukka mit Langwaffen am beliebten Strand Bondi Beach das Feuer auf eine feiernde Menschenmenge eröffnet. Nach aktuellem Stand wurden 16 Menschen getötet. 27 Verletzte werden noch in Krankenhäusern versorgt. Sechs von ihnen seien in kritischem Zustand, sechs weitere in kritischem, aber stabilem Zustand, teilten die australischen Gesundheitsbehörden mit. Dazu mehr:

König Charles und seine Frau gedachten der Opfer des Anschlags am Sonntag und drückten ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. "Meine Frau und ich sind entsetzt und traurig über den schrecklichsten antisemitischen Terroranschlag auf jüdische Menschen, die an der Chanukka-Feier am Bondi Beach teilnahmen", erklärte der britische Monarch in einem Statement auf Social Media. Charles schrieb weiter: "Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen, die so schrecklich betroffen sind, insbesondere den Polizisten, die bei dem Versuch, ihre Mitbürger zu schützen, verletzt wurden. Wir danken der Polizei, den Rettungskräften und allen Bürgern, deren heldenhaftes Eingreifen zweifellos noch größeres Leid und eine Tragödie verhindert hat."