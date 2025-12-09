Nach Drängen von William: George tritt in Dianas Fußstapfen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Prinz William hat angekündigt, dass sein ältester Sohn, Prinz George, bald einen bedeutenden Schritt in Richtung sozialer Verantwortung machen wird. Der zwölfjährige Thronfolger soll das Londoner Obdachlosenprojekt Centrepoint besuchen, eine Organisation, deren Schirmherr William seit 20 Jahren ist. Das berichtet die Daily Mail. Diese Entscheidung knüpft an eine Tradition an, die von Williams Mutter, Prinzessin Diana, begründet wurde. Sie hatte ihrem Sohn schon früh die Bedeutung von Mitgefühl und sozialem Engagement nahegebracht. Auch das Thema Obdachlosigkeit lag Diana sehr am Herzen.

Wichtige Werte an die Kinder weitergeben William hatte bereits früher mehrmals betont, dass die Besuche mit seiner Mutter im Centrepoint ihn tief geprägt haben. Nun möchte er diese Werte auch an seinen Sohn weitergeben. Der Besuch des jungen Prinzen fällt mit Williams 20-jährigem Jubiläum als Schirmherr von Centrepoint zusammen. Bei der Feier am 9. Dezember wird auch eine speziell angefertigte Schokoladentorte von Juliet Sear, einer renommierten Bäckerin, überreicht. Darüber hinaus wird William an der Gestaltung der "Wall of Hope" teilnehmen, einem Kunstprojekt, bei dem junge Menschen mit Künstler Lanré Olagoke ein Wandgemälde gestalten. Doch Williams Engagement für Obdachlose geht weit über die Arbeit bei Centrepoint hinaus. Mit der 2023 ins Leben gerufenen Initiative "Homewards" verfolgt der Prinz das ehrgeizige Ziel, die Obdachlosigkeit in sechs ausgewählten Regionen Großbritanniens nachhaltig zu bekämpfen. Ein Besuch von George bei Centrepoint soll ihn auch für diese Initiative sensibilisieren, heißt es.