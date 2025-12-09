Es wird immer deutlicher: Sobald William am britischen Thron sitzt, wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Schon mehrmals betonte er in Interviews, er wolle als König "einiges anders machen" und frischen Wind in die etwas angestaubte Monarchie bringen und diese modernisieren Das betrifft anscheinend auch interne Familienregeln – und jahrhundertelange Traditionen: Wie die britische Daily Mail berichtet, will der 43-jährige Thronfolger insbesondere das Weihnachtsfest in Sandringham, das seit Jahrzehnten nach festen Regeln und Bräuchen begangen wird, neu gestalten.

William hält nichts von antiquierten Traditionen Dabei steht vor allem eine alte Tradition auf dem Prüfstand: Symbolische Geschenken im Wert von fünf Pfund, die hierarchisch innerhalb der Familie verteilt werden. Laut Insider-Quellen soll William diese Praxis kritisch sehen. "Es handelt sich um eine jener antiquierten Traditionen, mit denen er sich nie wirklich anfreunden konnte", berichtet die Daily Mail unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die auch gleich hinzufügt: "Man kann davon ausgehen, dass das eines der ersten Dinge sein wird, die er aufgibt, wenn er schließlich sein erstes Weihnachtsfest in Sandringham ausrichtet."