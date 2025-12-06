Nach deutschem Staatsbesuch: Adels-Experte enthüllt König Charles' Alkohol-Eklat
Ein Royal-Experte hat nach dem Staatsbesuch des deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Großbritannien eine Geschichte über König Charles III. publik gemacht, die dem Monarchen nicht gerade angenehm sein dürfte.
Laut Daily-Mail-Korrespondent Richard Eden soll ein ehemaliger Mitarbeiter einst wegen eines Skandals entlassen worden sein, in den der zukünftige König im Alter von vierzehn Jahren involviert war.
Die Entlassung sei erfolgt, nachdem ein Journalist enthüllt hatte, dass Charles während einer Segelreise in Schottland Alkohol konsumiert hatte, bevor er das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum erreicht hatte. Der älteste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. habe sich daraufhin gezwungen gefühlt, einen Brief an den Angestellten zu verfassen, um sich zu entschuldigen und dem ehemaligen Mitarbeiter des königlichen Haushalts seine Unterstützung zukommen zu lassen.
Charles' erste Alkohol-Erfahrung artete in Skandal aus
Eden erzählte die Anekdote im Podcast "Palace Confidential" der Daily Mail, nachdem bekannt wurde, dass Kirschbrand in einem Cocktail verwendet wurde, der während des offiziellen deutschen Staatsbesuchs in Großbritannien serviert worden war.
"Für diese Staatsbesuche wird eigens ein Cocktail gemixt, und der diesmal gewählte Cocktail basierte auf Kirschbrand", erzählte Eden.
"Nun, für diejenigen, die sich mit der Geschichte des Königshauses auskennen, ist Kirschbrand mit ziemlich unglücklichen Assoziationen für König Charles verbunden", fügte der Adels-Experte hinzu, bevor er seinen Zuhörern den Vorfall aus Charles' Teenagerzeit ins Gedächtnis rief.
"Als er noch ein Junge im Internat Gordonstoun war, unternahm er mit einigen älteren Jungen einen Segeltörn", erinnerte sich Eden. "Sie segelten los, und als sie in Stornoway ankamen, gingen sie in ein Hotel. Ich glaube, er wollte irgendwie zeigen, dass er einer von den Jungs war", mutmaßte der Royals-Kenner.
Charles habe an der Bard des Hotels einen Drink bestellt.
"Er hatte vorher nie wirklich Alkohol getrunken, außer vielleicht einen Kirschbrand, ich glaube, auf einem Jagdausflug mit seiner Großmutter, der Königinmutter. Also bestellte er einen Kirschbrand, aber unglücklicherweise kam genau in diesem Moment ein Journalist in die Bar", so Eden - "und es wurde ein kleiner Skandal daraus."
Die erste richtige Erfahrung mit Alkohol des Monarchen hatte verheerende Auswirkungen.
"Das Hotel stand kurz vor der Schließung, der Leibwächter von Charles verlor seinen Job, weil er erst 14 war, und Charles schrieb ihm später einen Entschuldigungsbrief", verriet Eden. "Es war ihm so peinlich, dass dieser Mann seine Stelle verloren hatte."
