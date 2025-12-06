Ein Royal-Experte hat nach dem Staatsbesuch des deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Großbritannien eine Geschichte über König Charles III. publik gemacht, die dem Monarchen nicht gerade angenehm sein dürfte. Laut Daily-Mail-Korrespondent Richard Eden soll ein ehemaliger Mitarbeiter einst wegen eines Skandals entlassen worden sein, in den der zukünftige König im Alter von vierzehn Jahren involviert war. Die Entlassung sei erfolgt, nachdem ein Journalist enthüllt hatte, dass Charles während einer Segelreise in Schottland Alkohol konsumiert hatte, bevor er das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum erreicht hatte. Der älteste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. habe sich daraufhin gezwungen gefühlt, einen Brief an den Angestellten zu verfassen, um sich zu entschuldigen und dem ehemaligen Mitarbeiter des königlichen Haushalts seine Unterstützung zukommen zu lassen.

Charles' erste Alkohol-Erfahrung artete in Skandal aus Eden erzählte die Anekdote im Podcast "Palace Confidential" der Daily Mail, nachdem bekannt wurde, dass Kirschbrand in einem Cocktail verwendet wurde, der während des offiziellen deutschen Staatsbesuchs in Großbritannien serviert worden war. "Für diese Staatsbesuche wird eigens ein Cocktail gemixt, und der diesmal gewählte Cocktail basierte auf Kirschbrand", erzählte Eden.