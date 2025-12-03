Ernste Mienen bei Präsidenten-Besuch: Was hatten William und Kate zu besprechen?

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Das Ehepaar wurde am Mittwoch, dem 3. Dezember, von Prinz William und Prinzessin Kate willkommen geheißen. Anschließend gesellten sich auch König Charles III. und Camilla zum feierlichen Empfang dazu. William und Kate empfingen Präsidentenpaar am Flughafen William und Kate übernahmen die ehrenhafte Aufgabe, das Präsidentenpaar bei seiner Ankunft am Flughafen London Heathrow im Westen Londons zu begrüßen. Nach der Landung tauschten der Prinz und die Prinzessin von Wales freundliche Worte mit dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland und der First Lady aus.

Anschließend wurden William, Kate und das Präsidentenpaar nach Windsor chauffiert - wo der König und seine Frau bereits auf sie warteten.

Royal Family als geschlossene Einheit Die Royal Family präsentierte sich bei dem Anlass farblich als geschlossene Einheit: Während Kate ein dunkelblaues Ensemble und einen dazu passenden Hut trug, präsentierte sich Camilla in einem hellblauen Mantel und einen Hut in hellem Blau. Charles und William trugen dunkelblaue Herrenmäntel und hellblaue Krawatten, als sie bei der Begrüßungszeremonie auf dem Royal Dais an der Datchet Road zusammen mit Steinmeier und Büdenbender für die Presse posierten.

William und Kate mit ernsten Mienen Was aber ebenfalls ins Auge stach, war der Umstand, dass William und Catherine in scheinbar unbeobachteten Momenten zum Teil finstere Mienen an den Tag legten und ernste Worte auszutauschen schienen. Was sie besprachen, ist nicht bekannt. Tatsächlich hat das royale Paar derzeit viel um die Ohren - und der Stress war William und Kate bei ihrem jüngsten Auftritt ins Gesicht geschrieben. William und Kate sind erst vor Kurzem vom Adelaide Cottage in die Forest Lodge umgezogen. Der Umzug erfolgte aus persönlichen Gründen früher als ursprünglich geplant. Die Familie Wales ist kurz vor Weihnachten also damit beschäftigt, sich in seinem neuen Heim einzuleben. Fotos von William und Kate sehen Sie hier:

Fotos von William und Kate sehen Sie hier: