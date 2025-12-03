Prinz Harry blamiert Ehefrau Meghan vor laufender Kamera

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit dem 3. Dezember ist das Feiertagsspecial von Herzogin Meghan, "With Love, Meghan: Holiday Celebration", auf Netflix zu sehen. Die Folge zeigt Meghan, wie sie zusammen mit prominenten Gästen wie dem bekannten Koch Tom Colicchio und der Tennislegende Naomi Osaka weihnachtliche Rezepte und Dekorationen vorstellt. Gegen Ende der Folge tritt sogar Meghans Ehemann Prinz Harry vor die Kamera – ein besonderer Moment, da er in der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" nicht zu sehen war. Doch noch überraschender als der Auftritt selbst sind Harrys Worte zu Meghans Kochkünsten. Die fallen nämlich alles andere als schmeichelnd aus, wie unter anderem The Telegraph berichtet.

Harry ist nicht begeistert Harry "überrascht" Meghan in dem Moment, als diese ein traditionelles Gumbo zubereitet, inspiriert von den Rezepten ihrer Mutter Doria Ragland. Diese kocht dieses Gericht typischerweise an Heiligabend. Meghan aber hatte das Rezept leicht abgewandelt und anstatt einer Putenwurst eine scharfe Andouille-Wurst verwendet. Eine Entscheidung, die bei Harry nicht gut ankommt. "Ich kann die Schärfe in meinem Kopf spüren", erklärt er mit sichtlicher Missgunst, als er vom Gumbo kostet. Dann fügte er kritisch hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob es so gut ist wie das deiner Mutter, aber es ist ziemlich nah dran."

"Anti-Salat" Dies ist aber nicht das einzige Mal während des Weihnachtsspecial, dass Harry seine Ehefrau vor der Kamera bloßstellt. Denn auch Meghans Salat stieß bei Harry nicht auf Begeisterung. Die Herzogin scherzte, dass sie speziell Zutaten verwendet habe, die ihr Mann nicht mag, darunter schwarze Oliven, Fenchel und eingelegtes Gemüse. Harry kommentierte das Gericht zunächst als "Anti-Salat" und meinte später: "Es gibt nicht viele Dinge auf der Welt, die ich nicht mag. Und sie sind alle in dieser einen Schüssel."