Meghan: Große Überraschung in Trailer zu ihrem Weihnachts-Special

Herzogin Meghan bringt festliche Stimmung in die Vorweihnachtszeit: Die 44-Jährige hat ein besonderes Feiertags-Special ihrer Lifestyle-Show "With Love, Meghan" angekündigt, das ab dem 3. Dezember auf Netflix zu sehen sein wird. Der Trailer zur Episode mit dem Titel "Holiday Celebration" wurde kürzlich auf Meghans Instagram-Account veröffentlicht und gibt einen ersten Einblick in das weihnachtlich inspirierte Programm.

"Ich liebe die Weihnachtszeit" Zu Beginn des Clips zeigt sich die Herzogin von Sussex fröhlich und ausgelassen auf einer Weihnachtsbaumfarm. "Ich liebe die Weihnachtszeit", erklärt Meghan dort und gibt damit den Ton der Folge vor. Der Trailer offenbart, dass die ehemalige Schauspielerin ihre Zuschauer durch verschiedene festliche Aktivitäten führt: vom Backen und Kochen über das Basteln von Adventskalendern und Adventskränzen bis hin zum Dekorieren und Geschenkeverpacken. "Es geht darum, Zeit für die Leute zu finden, die wir lieben", betont Meghan in einer Szene, in der sie ihren Ehemann, Prinz Harry, liebevoll in der Küche küsst. Der Auftritt Harrys ist etwas Besonderes und durchaus überraschend, da er in der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" nicht zu sehen war.

Meghan ergänzt zudem, dass Weihnachten auch eine Gelegenheit sei, sich an Traditionen zu erinnern – oder auch neue zu kreieren. Gemeinsam mit ihren Gästen – darunter Spitzenkoch Tom Colicchio sowie Tennis-Star Naomi Osaka – widmet sich Meghan festlichen Aktivitäten wie dem Dekorieren, Kochen und dem Austausch von Weihnachtstraditionen. Laut Netflix sei die Episode eine tolle Gelegenheit, Meghans "liebste Weihnachtstraditionen, saisonale Bastelideen und Familienrezepte" kennenzulernen.