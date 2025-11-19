Prinzessin Beatrice: Ihr Adelstitel, von dem niemand weiß
Zusammenfassung
- Prinzessin Beatrice ist nicht nur britische Prinzessin, sondern auch italienische Gräfin durch ihre Ehe mit Edoardo Mapelli Mozzi.
- Der italienische Adelstitel stammt von ihrem Ehemann, der Graf ist, wodurch auch Beatrice und ihre Kinder entsprechende Titel tragen.
- Beatrice und ihr Ehemann nutzen den Grafen- und Gräfinnentitel jedoch nicht aktiv oder öffentlich.
Prinzessin Beatrice ist bekanntlich die Tochter von Andrew Mountbatten Windsor und somit Nichte von König Charles III. sowie Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II.
Weniger bekannt ist, dass Beatrice nicht nur Prinzessin ist, sondern auch über einen weiteren Adelstitel verfügt. Doch diesen nutzt sie nie, wie der britische Express berichtet.
Beatrice ist italienische Gräfin
Der zusätzliche Titel stammt aus Italien.
Der Hintergrund: Durch ihre Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi, einem italienischen Adeligen, hat Beatrice auch den Anspruch auf den Titel einer Gräfin erworben. Ihr Ehemann nämlich führt den Titel eines italienischen Grafen, wodurch seine Ehefrau Beatrice ebenso automatisch zur Gräfin wird – ebenso wie ihre gemeinsamen Kinder entsprechende Adelsbezeichnungen erhalten.
Das Paar hat drei Kinder. Tochter Sienna kam 2021 auf die Welt, ihre Schwester Athena Elizabeth Rose Anfang 2025. Zudem brachte Mozzi einen Sohn, Christopher Woolf, aus einer früheren Beziehung mit.
Beatrices Schwiegervater Graf Alessandro Mapelli Mozzi schwärmt von der Verbindung zwischen den beiden. "Sie passen sehr gut zueinander und kennen sich schon lange. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen", sagte er in einem Interview mit der britischen Daily Mail im Jahr 2017.
Der Graf- und Gräfin-Titel bleiben bei Beatrice und Edoardo also nach wie vor im Hintergrund. Keiner von beiden scheint diesen Titel aktiv zu nutzen oder öffentlich hervorzuheben.
Kommentare