Prinzessin Beatrice: Ihr Adelstitel, von dem niemand weiß

Prinzessin Beatrice ist bekanntlich die Tochter von Andrew Mountbatten Windsor und somit Nichte von König Charles III. sowie Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. Weniger bekannt ist, dass Beatrice nicht nur Prinzessin ist, sondern auch über einen weiteren Adelstitel verfügt. Doch diesen nutzt sie nie, wie der britische Express berichtet.

Beatrice ist italienische Gräfin Der zusätzliche Titel stammt aus Italien. Der Hintergrund: Durch ihre Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi, einem italienischen Adeligen, hat Beatrice auch den Anspruch auf den Titel einer Gräfin erworben. Ihr Ehemann nämlich führt den Titel eines italienischen Grafen, wodurch seine Ehefrau Beatrice ebenso automatisch zur Gräfin wird – ebenso wie ihre gemeinsamen Kinder entsprechende Adelsbezeichnungen erhalten.