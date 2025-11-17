Andrews heimlicher Deal mit König Charles besiegelt Zukunft von Beatrice und Eugenie

Während ihrem Vater Andrew aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sämtliche Titel und Ehren aberkannt wurden, dürfte die Zukunft seiner Töchter Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice auf dem royalen Parkett in trockenen Tüchern sein - obwohl auch die beiden Schwestern indirekt vom Imageschaden der York-Familie betroffen sind. Beatrices und Eugenies royale Karriere gesichert? Prinzessin Beatrice und ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie haben zwar einen royalen Titel - und dürfen diesen auch behalten - gelten aber nicht als aktive Mitglieder des Königshauses. Von König Charles III. und ihrem Cousin Prinz William werden die beiden jedoch sehr geschätzt und sie waren bisher auch gern gesehene Gäste bei royalen Anlässen. Auch sonst unterstützen die Geschwister die "Firma" tatkräftig, wo sie nur können - und das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. Im Gegenteil.

Berichten zufolge soll die Entscheidung des Königs, Andrew zum Bürgerlichen zu degradieren, nämlich erst nach einer geheimen Vereinbarung mit seinem in Ungnade gefallenen Bruder erfolgt sein, welche die Aufstiegschancen von Beatrice und Eugenie innerhalb der königlichen Familie sicherstellt. Demnach sollen Charles und Andrew eine Einigung zum Schutz der beiden Prinzessinnen erzielt haben.