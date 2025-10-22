Während Prinz Andrew am Freitag - kurz vor der Veröffentlichung von Virginia Giuffres posthum erschienenen Memoiren - angekündigt hat, seine royalen Titel und Ehrenämter niederzulegen – darunter den traditionsreichen Titel "Duke of York" und die Mitgliedschaft im Hosenbandorden (Der Nobilissimus Orden des Strumpfbandes ist der älteste und angesehenste Ritterorden Englands), leiden auch seine Töchter Prinzessin Beatrice und Eugenie zunehmend unter seinen Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal. Beatrice: Inkognito-Besuch bei ihrem Vater am Montag Die beiden jungen Frauen meiden derzeit das Rampenlicht. Beatrice wurde am Montag, dem 20. Oktober, erstmals seit der jüngsten Prinz-Adrew-Affäre in der Öffentlichkeit gesichtet. Ungeschminkt saß die 37-Jährige hinter dem Steuer ihres Rang Rovers, als sie ihren Vater und ihre Mutter Sarah Ferguson in deren Haus in Windsor, der Royal Lodge, besuchte. Dabei versuchte sie wohl möglichst unentdeckt zu bleiben. Die Prinzessin von York machte einen angespannten Eindruck (zu sehen hier), als sie dennoch von Paparazzi entdeckt und fotografiert wurde. Beatrices Besuch fand einen Tag vor der Veröffentlichung von Virginia Giuffres' Buch am Dienstag statt.

Prinz Andrew dementiert gegen ihn erhobene Missbrauchsvorwürfe bereits seit Jahren vehement. Der Ruf des ehemaligen Herzogs von York hat dennoch auch Auswirkungen auf seine beiden Töchter. Offiziell haben sich die beiden bisher noch nie zu den Vorwürfen gegen ihren Vater geäußert. Auch dieses Mal hüllen sich die Geschwister in Schweigen.