Worst-Case-Szenario für Nicole Kidman; Schande für Keith Urban

Das Ex-Paar hätte zwar Eheprobleme gehabt. Urban und Kidman sollen aber eigentlich gerade dabei gewesen sein, sich wieder zu vertragen, als Urban die Beziehung plötzlich beendete, erzählt die namentlich nicht genannte Quelle, welche die australische Schauspielerin angeblich seit Jahrzehnten kennt.

Berichtet wurde, dass Nicole Kidman von der Entscheidung ihres Mannes "überrumpelt" worden sein soll . Nun deutet eine vermeintliche Freundin der Australierin, wie tief der Vertrauensbruch tatsächlich gewesen sein dürfte.

Kidman sei diejenige gewesen, die die Scheidung eingereicht hat. Die Trennung sei aber von Urban ausgegangen, der schon länger unglücklich gewesen sein soll in seiner Ehe mit der Oscarpreisträgerin. Der Musiker sei auch schon vor längerer Zeit aus dem gemeinsamen Haus in Nashville ausgezogen.

Es war das Thema, das im September die Klatschspalten dominierte: Nicole Kidman und Keith Urban lassen sich Berichten zufolge scheiden.

Kidman sah sich gezwungen, die Scheidung einzureichen. Der Verlust ihrer Beziehung soll sie aber tief schmerzen. Angeblich wäre die Schauspielerin nach wie vor bereit, Urban noch eine Chance zu geben. "Sie würde sofort wieder mit ihm zusammenkommen", sagte die Vertraute.

Hinter den Kulissen soll die Charakter-Darstellerin insgeheim am Boden zerstört sein. Nicht zuletzt, weil in

Nashville unbestätigte Gerüchte kursieren, dass Urban bereits eine Beziehung eingegangen sein soll. Angeblich befürchten Kidmans Angehörige schon bald eine neue, jüngere Frau an seiner Seite zu sehen.

Für die Schauspielerin, die immer noch Hoffnung auf eine Versöhnung hegt, wäre dies niederschmetternd.

"Das wäre das schlimmste Szenario für Nicole", so die Quelle.

Keith Urban untergetaucht: Angeblich schämt er sich

Keith Urban hat sich seit Bekanntwerden der Trennung und den kursierenden Affären-Vorwürfen weitgehend zurückgezogen. Insider aus dem Umfeld des 57-Jährigen behaupten, das Leben des Country-Stars sei "im Moment einfach zu schwierig", um Interviews zu geben. Urban würde darunter leiden, als Bösewicht dargestellt zu werden und würde nicht wollen, dass seine persönlichen Probleme seine Karriere überschatten.

"Er wird von Paparazzi gejagt und nimmt keine direkten Anrufe mehr an", verriet eine Quelle gegenüber Woman’s Day.

Die ganze Situation soll dem Musiker zutiefst unangenehm und peinlich sein. Der Insider behauptet, Urban "schämt sich, sich auf einem roten Teppich zu zeigen, bis seine Scheidung geklärt wurde."