Nicole Kidman "betrogen": Keith Urban soll schon Neue (und Jüngere) haben

Dass Nicole Kidman und Keith Urban kein Paar mehr sein sollen, dürfte für Fans des Glamour-Paares ein Schock sein. Die beiden waren rund neunzehn Jahre verheiratet und galten bisher als krisenfestes Duo. Kidman und Urban vor dem Ehe-Aus Eine offizielle Bestätigung der Trennung ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Aus dem Umfeld des Paares heißt es jedoch, Urban sei bereits im Sommer aus dem gemeinsamen Haus in Nashville ausgezogen. Die Trennung sei von ihm aus gegangen. Kidman habe sich von der Entscheidung überrumpelt gefühlt und sei bestrebt gewesen, die Ehe zu retten. Schließlich soll die Oscar-Preisträgerin den finalen Schritt gewagt und die Scheidung eingereicht haben.

Nicole Kidman fühlt sich "betrogen" "Nicole ist verletzt und fühlt sich betrogen", zitiert das US-Magazin People eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es ist niederschmetternd für sie. Sie ist schockiert." Einem weiteren Insider zufolge sei Kidmans Schwester Antonia in dieser schwierigen Zeit ein Fels in der Brandung für die Schauspielerin. Die gesamte Familie Kidman würde zusammenhalten, um die Schauspielerin zu unterstützen. Eine andere Quelle erzählte People, dass die Leben der Stars "sich in unterschiedliche Richtungen entwickelten und als Urban sich in aller Stille eine eigene Bleibe einrichtete, fühlte es sich an, als sei das Ende der Fahnenstange erreicht".