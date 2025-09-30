Nicole Kidman "überrumpelt" von Ehe-Aus: Trennungsgrund enthüllt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es ist das Thema, das derzeit die Klatschspalten dominiert: Nicole Kidman und Keith Urban sind angeblich kein Paar mehr. Es wird berichtet, dass sich die Schauspielerin und der Country-Sänger nach neunzehn Jahren Ehe getrennt haben sollen. Dazu mehr:

Kidman angeblich von Trennung "überrumpelt" Offiziell bestätigt wurde das Ehe-Aus bisher nicht. Weder Urban noch Kidman haben sich öffentlich geäußert. Hinweise auf eine schwelende Krise gab es aber schon länger. So hätte der Umstand, dass der Sänger am 25. Juni nicht auf die Glückwunschbotschaft seiner Frau zum Jahrestag auf Instagram reagierte, im Nachhinein als Warnsignal gedeutet werden können. Auch dass Kidman im Sommer ohne ihren Mann ein Grundstück in Portugal besichtigte, hatte bereits für Spekulationen gesorgt. Quellen mutmaßen, dass mangelnde Intimität sowie ihre vollen Terminkalender letztendlich zur Trennung geführt hätten. "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie oder er ist auf Tour", erzählte ein Insider der britischen Boulevardzeitung Daily Mail. "So wie ihre Beziehung jetzt ist, sind sie kein Paar."