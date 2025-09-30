Nicole Kidman "überrumpelt" von Ehe-Aus: Trennungsgrund enthüllt
Zusammenfassung
- Nicole Kidman und Keith Urban sollen sich nach 19 Jahren Ehe getrennt haben, eine offizielle Bestätigung fehlt bisher.
- Insider berichten, dass mangelnde Intimität und volle Terminkalender zur Trennung geführt hätten, wobei Urban die Entscheidung getroffen haben soll.
- Kidman soll von der Trennung überrascht worden sein und um die Ehe kämpfen wollen, während Urban bereits ausgezogen sei.
Es ist das Thema, das derzeit die Klatschspalten dominiert: Nicole Kidman und Keith Urban sind angeblich kein Paar mehr. Es wird berichtet, dass sich die Schauspielerin und der Country-Sänger nach neunzehn Jahren Ehe getrennt haben sollen.
Kidman angeblich von Trennung "überrumpelt"
Offiziell bestätigt wurde das Ehe-Aus bisher nicht. Weder Urban noch Kidman haben sich öffentlich geäußert.
Hinweise auf eine schwelende Krise gab es aber schon länger. So hätte der Umstand, dass der Sänger am 25. Juni nicht auf die Glückwunschbotschaft seiner Frau zum Jahrestag auf Instagram reagierte, im Nachhinein als Warnsignal gedeutet werden können. Auch dass Kidman im Sommer ohne ihren Mann ein Grundstück in Portugal besichtigte, hatte bereits für Spekulationen gesorgt.
Quellen mutmaßen, dass mangelnde Intimität sowie ihre vollen Terminkalender letztendlich zur Trennung geführt hätten. "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie oder er ist auf Tour", erzählte ein Insider der britischen Boulevardzeitung Daily Mail. "So wie ihre Beziehung jetzt ist, sind sie kein Paar."
Berichten zufolge soll die Trennung von Urban ausgegangen sein. Eine wachsende Unzufriedenheit in der Ehe habe ihn laut Quellen der Daily Mail zu dem drastischen Schritt bewogen. Kidman hingegen soll von der Entscheidung ihres Mannes "überrumpelt" worden sein.
Insider über Trennungsgrund
Angeblich sei die Oscar-Preisträgerin bereit, um die Ehe zu kämpfen. Doch Urban, von dem berichtet wird, er sei bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, sei aktuell nicht an einer Versöhnung interessiert.
Es heißt, der Musiker habe die zunehmende Distanz in der Beziehung belastet. "Es fehlt die Intimität, sie tun nur noch so, als wären sie verheiratet", plauderte ein namentlich nicht genannter Insider aus dem Nähkästchen. "Wenn die Trennung sie wieder zusammenbringt, wäre das großartig. Aber Keith musste ihr sagen, dass er nicht glücklich ist", führte die Quelle weiter aus.
Kidman und Urban, die beide in Australien geboren wurden, lernten sich Anfang 2005 in Los Angeles bei einer Veranstaltung kennen.
Die Hochzeit folgte im Juni 2006. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter (14 und 17).
