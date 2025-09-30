Nicole Kidman: Trennung von Keith Urban nach 19 Jahren Ehe

Sie galten als eines der letzten Traumpaare Hollywoods, doch nun scheint die Romantik zwischen ihnen Geschichte zu sein: Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sollen sich getrennt haben. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Angeblich aber, zumindest laut BBC und People, soll Kidman nicht glücklich über die Trennung sein. Die Oscar-Schauspielerin sei bemüht darum, um ihre Ehe zu kämpfen, und zeigt sich kämpferisch. Doch Country-Sänger Urban soll daran kein Interesse mehr haben. Die Trennung ging demnach also von ihm aus.

Leben Kidman und Urban schon länger nicht mehr zusammen? Bestätigt ist die Trennung von offizieller Seite freilich noch nicht. Doch die Medien überschlagen sich mit Infos: So berichtet Page Six, dass das Noch-Ehepaar gar nicht mehr zusammen lebt, Urban soll bereits aus dem gemeinsamen Heim in Nashville ausgezogen sein und auch bereits ein anderes Haus (ebenso in Nashville) bezogen haben. TMZ wiederum schreibt, dass die beiden bereits seit Anfang des Sommers nicht mehr zusammen leben. Das engere Umfeld von Urban hätte die Trennung schon länger kommen sehen, heißt es in einem People-Artikel. Kidman soll sehr unter der Trennung leiden. "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung, und die gesamte Kidman-Familie ist zusammengekommen, um sich gegenseitig zu unterstützen", zitiert People einen Insider.

Plante Kidman bereits Neuanfang in Europa? Ganz leise aber gab es bereits Gerüchte, dass der Haussegen in der Familie Kidman-Urban schief hängt. So wurde Kidman Ende Juli dabei gesichtet, wie sie sich ein Grundstück im Luxusressort "CostaTerra Golf and Ocean Club" in Portugal näher angesehen hatte – das Ressort ist bei Promis sehr beliebt, unter anderem bei George Clooney, Paris Hilton, Prinzessin Eugenie und angeblich auch bei Prinz Harry und Ehefrau Meghan. Auffällig dabei war, dass Kidman das Grundstück ohne Urban besichtigt hatte. Das ist aber noch nicht alles: Sie hatte angeblich auch bereits eine Aufenthaltsgenehmigung beim Amt für Integration, Migration und Asyl (AIMA) beantragt – Urban jedoch nicht. Als sofort Spekulationen rund um eine Scheidung aufkamen, hieß es laut der New York Post, dass der Grund, wieso Urban noch keine Aufenthaltsgenehmigung bei der AIMA eingereicht hatte, ein rein beruflicher sei und nichts mit einer Ehekrise zu tun hätte: Der Countrysänger konnte zum damaligen Zeitpunkt seine Tour nicht unterbrechen.