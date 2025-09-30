Pietro Lombardi nach Trennung: "Ich würde niemals bei einer Datingshow mitmachen"

"Die Umgebung ist schön, schön ländlich, auch auf der Bühne hast du den schönen Wasserblick. Es macht Spaß, hier zu sein und vielleicht komme ich irgendwann wieder", sagte der deutsche Sänger Pietro Lombardi, als ihn der KURIER zum Interview im Rahmen der "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach getroffen hat. Während die Show in Österreich schon vor mehr als einer Woche live zeitversetzt ausgestrahlt wurde, bekamen die deutschen Zuschauer das Musikspektakel erst am vergangenen Wochenende im MDR zu sehen.

Lombardi trat dort u. a. mit seinem Song "Fuego" auf, der auch zum Titeltrack, der deutschen Reality-TV-Show "Love Island VIP" wurde.

Für Lombardi selbst ein schwieriges Metier, wie er erzählt: "Ich halte eigentlich nicht so viel von Reality-TV, aber wenn es nur um den Song geht, dann ja, aber ich würde niemals bei einer Datingshow mitmachen. Das ist nicht meins. Dieser ganze Trash, nein, nicht mein Film." Auch dem "Dschungelcamp" erteilt er eine klare Absage: "Bevor ich ins Dschungelcamp gehe, gehe ich ganz normal wieder einen Job machen." Und Aufmerksamkeit braucht Pietro Lombardi im Moment auch nicht, denn diese bekam er (wohl nicht ganz gewollt) durch seine Trennung von Laura Maria Rypa in letzter Zeit genug.