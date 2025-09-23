Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt nun bei Oliver Pocher

Sänger Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorerst Unterschlupf bei Comedian Oliver Pocher gefunden. Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi am Dienstag auf Instagram.

"Also WG würde ich das nicht nennen", betonte er. "Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang." Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi.