Victoria Beckham verrät Geheimnis ihrer glücklichen Ehe mit David

Sie sind die berühmtesten Briten nach den Royals – und sind sogar mit ihnen befreundet: Victoria und David Beckham gelten als Traumpaar der modernen Popkultur. Seit 28 Jahren sind der Ex-Fußballer und das Ex-Spice-Girl ein Paar, seit 26 Jahren verheiratet. Sie haben vier Kinder, die ebenfalls mehr und mehr im Rampenlicht stehen: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) sowie Harper Seven (14). In einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Modemagazins Elle, dessen Cover Victoria auch schmückt, sprach die 51-Jährige über das Erfolgsgeheimnis ihrer langen Ehe mit David.

"Er hat an mich geglaubt" Veränderungen in Beziehungen seien nicht nur nichts Negatives, ist Victoria überzeugt, sondern auch vollkommen natürlich: "In Beziehungen sagt man so oft zum anderen: "Du hast dich verändert!', so die Fashion-Designerin im Interview. "Nun, natürlich hast du dich verändert! Mit 20 ist man ein anderer Mensch als mit 50." Der Klebstoff in ihrer Beziehung zu David sei aber gewesen (und ist es nach wie vor), dass dieser stets zu ihr gehalten und hinter ihr gestanden habe, auch in schwierigen Zeiten. "Er hat an mich geglaubt, als viele andere es nicht taten. Er hat in mich investiert", schwärmt Victoria. "Manchmal war ich eine Lachnummer, die Leute haben mein Geschäft nicht ernst genommen, aber er hat immer an mich geglaubt." Als Victorias Modeline Millionenverluste machte, soll es David gewesen sein, der einen Teil seines Vermögens in das Business seiner Ehefrau im wahrsten Sinne "investiert" hatte, heißt es aus Insiderkreisen.

Auch in Victorias Dokumentation wird es romantisch Ebenso von ihrer privaten Seite zeigt sich Victoria Beckham in der nach ihr benannten Netflix-Dokuserie, die am 9. Oktober startet und drei Episoden umfasst. Darin wird es nicht nur um ihre erfolgreiche Karriere – vom Spice Girl zur Modedesignerin – gehen, sondern natürlich auch um ihr Privatleben und ihre Ehe mit David gehen. "Ich möchte, dass meine Kinder und David stolz auf mich sind", hört man Victoria im Trailer sagen, woraufhin David antwortet: "Du könntest ein Schinken-Käse-Sandwich machen und wir wären stolz auf dich." Die Reaktion Victorias zeugt einmal mehr von ihrer Selbstironie im Stil des klassisch-britisch trockenen Humors: "Seien wir ehrlich, ich könnte kein Käse-Sandwich sehr gut machen", gesteht Victoria unter Tränen.