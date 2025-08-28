Stilles Mitglied einer erfolgreichen Girlband, gefloppte Solokünstlerin, skurrile TV-Personality, blasse Fußballer-Ehefrau: Jahrzehntelang wurde Victoria Beckham belächelt, vor allem in Branchen- und Insiderkreisen nicht ernst genommen. Obwohl sie zu den bekanntesten Frauen der Welt zählt und sich über Fans weltweit freuen darf, tat sich die Britin lange Zeit schwer, beruflich Fuß zu fassen und ihren Weg zu finden. Spott für Beckham war an der Tagesordnung. Erst, als sie ihr Image als Modeikone (und ihre Leidenschaft für teure Markenkleidung) zu ihrer Profession machte und als Designerin eine eigene Modelinie veröffentlichte, begann man, Beckham mit anderen Augen zu sehen und ihr Talent anzuerkennen. Ihre elegant-zurückhaltenden Schnitte wurden gelobt, viele Stars trugen Beckham-Mode auf dem roten Teppich.

Doch es gab auch reichlich Kritik: Mode á la Beckham war nicht für die "durchschnittliche Frau von nebenan" gemacht, weder, was die Figur, noch das Geldbörserl betraf. Weshalb es Beckham erst vor kurzem gelang, mit ihrem Mode-Label erstmals schwarze Zahlen zu schreiben (auch aufgrund erfolgreicher Accessoires). Kosmetiklinie auf Erfolgskurs Dass Beckham über einen guten Geschäftssinn verfügt (und ein oftmals verlässliches Gespür für Eigenvermarktung), bewies sie schon zu Spice-Girls-Zeiten. Als ihre Modelinie nicht den gewünschten Gewinn einfuhr, entschloss sie, ihr Sortiment zu erweitern und auch eine Kosmetik- sowie Parfümlinie auf den Markt zu bringen – immerhin eine Taktik, sie sich auch bei anderen Promis bereits als lukrativ erwiesen hatte. Die Idee erwies sich sehr schnell als im wahrsten Sinne goldrichtig: "Victoria Beckham Beauty" erfreute sich von Beginn an großer Beliebtheit und mauserte sich zum Kassenschlager. Letzteres wohl auch dank der hohen Preise: Der beliebte Posh-Lippenstift beispielsweise kostet umgerechnet rund 42 Euro.

2024 war ein Beauty-Rekordjahr Nun hat Victoria Beckham einen (weiteren) beruflichen Meilenstein geschafft: Laut The Sun verbuchte sie mit ihrer Kosmetiklinie 2024 ein Rekordjahr mit einem Umsatz von beinahe 113 Millionen Pfund (umgerechnet fast 130 Millionen Euro). So viel habe ihr Unternehmen bisher noch nie eingespielt, heißt es. "Victoria Beckham Holdings Ltd. ist in 12 Monaten um 22 Prozent gewachsen", berichtet The Sun – und das vor allem dank der Make-up-Linie. Noch eine andere Zahl sorgt für Be- als auch Verwunderung: Laut The Sun verkauft sich der beliebte Kajal-Eyeliner von Beckham in Großbritannien alle 30 Sekunden. Selbstredend ist Beckham über diesen Erfolg höchst erfreut, wie eine Quelle The Sun gegenüber erzählt: "Victoria und ihre Marke sind auf Erfolgskurs – sie und das Team sind von diesen jüngsten Finanzberichten absolut begeistert."