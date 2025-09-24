Andreas Gabalier: "Ich bin zur falschen Zeit geboren"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Kaum ein heimischer Künstler polarisiert so wie Andreas Gabalier – die einen lieben ihn, die anderen können nix mit ihm anfangen und wahrscheinlich nur die wenigsten lässt er völlig kalt. Bei der Starnacht aus der Wachau jedenfalls gehörte er dem Lärmpegel des Publikums bei seinem Auftritt zu Folge, zu den beliebtesten Künstlern des Abends. Eine echte One-Man-Show – so heißt übrigens auch ein Song von ihm. Ein Lied, das seinen Weg seit dem tragischen Tod seiner Schwester vom Hobby-Musiker zum Publikumsmagneten beschreibt.

„Und all diesen Höhen und Tiefen und medialen Prügeln, die man da zehn Jahre hat einstecken dürfen, die mich aber letztendlich auch wieder ganz genau dorthin getragen haben, wo ich seit vielen Jahren stehen darf, in den großen Hütten und Stadien dieser Welt“, so Gabalier zum KURIER. Seit 2022 ist er auf „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“-Tour. „Die Füße sind jetzt schon ein bisserl schwer und vielleicht sind jetzt wirklich der bevorstehende Herbst, Winter und das Frühjahr wieder dafür da, wie zuletzt die Corona-Pandemie-Lockdown-Zeit, wo ich mich wieder der Kreativität widmen werde“, so der Volks-Rock’n’Roller über mögliche neue Musik. Dem KURIER stand er jetzt für ein paar Fragen der etwas anderen Art Rede und Antwort. KURIER: Mein innigster Wunsch, die Welt zu verändern/verbessern wäre … Andreas Gabalier: Das wäre wieder so ein bisserl zurück zur 1990er-Jahre-Mitte. Dass diese extremen Ausschläge nach links und rechts wieder zurückgehen – nicht unbedingt politisch gemeint. Aber wir haben jegliche Streitkultur, jegliche Gesprächskultur-Basis verloren. Was deiner eigenen Anschauung nicht entspricht, wird mit Händen und Füßen getreten. Vorgelebt auch von den höchsten politischen Reihen. Und das überträgt sich auf die Bevölkerung und das finde ich so schade. Auf meinen Konzerten, da kommen ja auch Aber-Zehntausende Menschen friedlich zusammen und haben eine schöne Zeit. Die sind schön angezogen, legen Wert darauf, dass man einen guten Tag hat mit seinen Liebsten und die kommen friedlich, rücksichtsvoll und haben eine Gaude, feiern, bis die Sonne aufgeht und fahren wieder nach Hause. Warum geht das nur da so? Das wäre so Zauberkraft – wenn ich da an einem Stellrad drehen könnte, dass man wieder ein bisschen in die Kindheit und Jugend der 1990er zurückdrehen könnte, was den Umgang miteinander angeht, dann würde ich diese Zauberkräfte nutzen. Die beste Entscheidung meiner Laufbahn war… Trotz des Gegenwinds, der auch massiv für diese Erfolgsgeschichte steht, immer meinen Weg gegangen zu sein. Ob das immer ganz richtig war, hat man oft erst im Nachhinein herausgefunden und hat vielleicht auch die einen oder anderen Prügel gebracht. Mein Großvater hat immer gesagt, du musst am Abend in den Spiegel schauen können. Und das kann ich, auch nach 15 Jahren Erfolg. Ich begegne den Menschen mit Respekt, erwarte mir das selbst auch.

Die härteste Arbeit, die ich je gemacht habe, war … Ich hab oft so Aufgaben rund um meine Arbeit. Da gibt’s Institutionen im deutschsprachigen Raum, die Kindern einen letzten Wunsch erfüllen wollen oder sich zumindest darum bemühen. Das ist so etwas, wo man so 5 ,6, 7-jährige krebskranke Kinder vor sich stehen hat, denen die Chemo eingestellt worden ist, weil es die Venen nicht mehr vertragen und die Eltern fragen über diese Institutionen wie 'Herzenswünsche' oder 'Kinderlachen', ob sie nicht am Nachmittag vor dem Konzert oder vor einer Fernsehshow einen Sprung vorbeikommen können. Und da wird dann meine berufliche Leichtigkeit zur Arbeit. Es ist aber trotzdem so, dass ich das voll gerne mache, weil ich mir immer denke, wie gut geht es mir eigentlich? Ich hab so viel gesehen dieser Welt, von Amerika bis Singapur, Afrika und auch den Norden. Dann denke ich mir immer: Was hast du für ein Glück gehabt, hier auf die Welt gekommen zu sein, in diese Familie hineingeboren zu werden, in dieses Umfeld. Es ist so ein schönes und spannendes Leben. Ich hab das Glück gehabt, dass ich von meinen ersten Chefitäten angefangen, die Arbeit immer positiv empfunden habe. Und dass ich so erfüllt durchs Leben gehen darf. Und gesund, schon seit 40 Jahren. Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe, war ... Beim Tanken, da war eine Mama – so um die 50, die hat zu mir gesagt: 'Herr Gabalier, ich habe drei Gören zu Hause, die stellen uns das ganze Jahr den Baum auf… sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir noch eine Oma, die sich mit ihren alten Erziehungswerten auch sehr beliebt macht bei unseren Teenies und dann kracht es das ganze Jahr über. Aber es gibt eines, das uns als Familie vereint und das ist Ihre Musik. Spätestens dann sind wir wieder Familie in lustigen, fröhlichen, aber auch traurigen Momenten.' Dann hab ich gesagt: 'Ich bin der Andreas, die ganze Welt sagt Du.' Und sie hat gemeint: 'Das, lieber Andreas, machst du mit uns, wo wir sonst 300 Tage im Jahr echt schön aneinander krachen. Und wenn es nur für fünf Minuten ist, aber dank deiner Musik. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann lege ich 'Hulapalu' auf oder 'Verdammt lang her' und auf einmal kommen die Girls wieder aus dem Zimmer.' Und das war ein Kompliment, wo ich mir gedacht habe, das ist schön. Das ist die Magie der Musik!