"Größte Bedrohung für Monarchie": Email-Skandal könnte Fergies Ende sein

Eine alte Email an Jeffrey Epstein bringt Sarah Ferguson in Bedrängnis. Wie das Dokument, das laut BBC 2011 verschickt wurde, belegt, entschuldigte sich "Fergie" damals privat bei dem verurteilten Sexualstraftäter dafür, sich öffentlich von ihm distanziert zu haben. Sarah Ferguson: Brisante Email an Jeffrey Epstein Die Ex-Frau von Prinz Andrew hatte zu Beginn des Jahres 2011 ihre einstige Verbindung zu Epstein öffentlich verurteilt. Damals sprach sie in einem Interview von einem "gigantischen Fehleinschätzungsfehler." In ihrer Email an Epstein schlug sie jedoch ganz andere Töne an. Laut The Sun und Mail on Sunday soll die Herzogin Epstein versichert haben, das Wort "Pädophilie" in Bezug auf ihn nicht verwendet zu haben. "Du warst mir und meiner Familie immer ein treuer, großzügiger und überragender Freund", ließ sie den amerikanischen Investmentbanker außerdem wissen.

Die BBC berichtet, Ferguson habe dadurch versucht, einer Drohung Epsteins, sie wegen Verleumdung zu verklagen, entgegenzutreten. "Diese E-Mail wurde im Zusammenhang mit dem Ratschlag verschickt, den die Herzogin erhalten hatte, um Epstein und seine Drohungen zu beschwichtigen", hieß es in einer Erklärung ihres Sprechers vom Wochenende, welche die Daily Mail zitierte.