Bericht: Harry erleidet trotz jüngsten Wiedersehens schweren Schlag durch Charles
König Charles III. soll in Bezug auf seinen Sohn Prinz Harry eine Entscheidung getroffen haben.
Berichten zufolge wird der Herzog von Sussex nie Teilzeit-Royal sein – trotz der kürzlich erfolgten Wiedervereinigung mit seinem Vater in Großbritannien.
König Charles soll über Harrys Zukunft entschieden haben
"Der König ist ein nachsichtiger Mann, hat aber die Entscheidung seiner verstorbenen Mutter, dass es keine Mitglieder der arbeitenden königlichen Familie geben kann, die halb dabei und halb draußen sind, absolut klar vertreten", behauptet eine royale Quelle gegenüber der Daily Mail.
Zuvor wurde spekuliert, ob Prinz Harrys jüngste viertätige Reise nach England ein neues Arbeitsmodell für ihn werden könnte, bei dem er weiterhin königliche Pflichten wahrnehmen kann, während er mit seiner Frau Meghan Markle und ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in den USA lebt.
Laut Daily Mail soll der Palast-Insider diese Spekulationen aber dementiert haben.
"Wer auch immer hinter [den Sussexes] steckt, scheint einen kurzen Tee und ein Stück Kuchen mit dem Versailler Vertrag verwechselt zu haben", sagte der Insider. Eine andere königliche Quelle teilte mit: "Diese süßlichen Briefings aus angeblichen Sussex-Quellen sind genau der Grund, warum der König und die königliche Familie so zögern, einen Weg der Annäherung einzuschlagen. Wenn die Absicht darin besteht, den Wiederaufbau von Vertrauen und Beziehungen zu fördern, bewirken sie genau das Gegenteil."
Wie britische Medien berichten, kam soll es vor rund zwei Wochen im Clarence House zwischen Harry und Charles zu einem Treffen gekommen sein. Es habe sich um das erste persönliche Wiedersehn seit achtzehn Monaten gehandelt.
