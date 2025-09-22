Bericht: Harry erleidet trotz jüngsten Wiedersehens schweren Schlag durch Charles

König Charles III. soll in Bezug auf seinen Sohn Prinz Harry eine Entscheidung getroffen haben.

Berichten zufolge wird der Herzog von Sussex nie Teilzeit-Royal sein – trotz der kürzlich erfolgten Wiedervereinigung mit seinem Vater in Großbritannien.

König Charles soll über Harrys Zukunft entschieden haben

"Der König ist ein nachsichtiger Mann, hat aber die Entscheidung seiner verstorbenen Mutter, dass es keine Mitglieder der arbeitenden königlichen Familie geben kann, die halb dabei und halb draußen sind, absolut klar vertreten", behauptet eine royale Quelle gegenüber der Daily Mail.

Zuvor wurde spekuliert, ob Prinz Harrys jüngste viertätige Reise nach England ein neues Arbeitsmodell für ihn werden könnte, bei dem er weiterhin königliche Pflichten wahrnehmen kann, während er mit seiner Frau Meghan Markle und ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in den USA lebt.

Laut Daily Mail soll der Palast-Insider diese Spekulationen aber dementiert haben.