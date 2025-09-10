Royals

Ist es endlich soweit? Harry und Charles scheinen sich jetzt gerade zu treffen

Prinz Harry
Wie britische Medien berichten, scheint es heute Abend zu einem Treffen zwischen Harry und Charles zu kommen – das erste seit 18 Monaten.
Von Manuel Simbürger
10.09.25, 19:28
Die britischen Medien sind außer Rand und Band – denn endlich scheint es soweit zu sein: König Charles III. und sein entfremdeter Sohn, Prinz Harry, scheinen sich in diesem Moment zu treffen. Es ist das erste Wiedersehen der beiden nach 18 Monaten.

Treffen im Clarence House

Wie unter anderem The Mirror berichtet, wurde Charles gesehen, wie er um 15.45 Uhr (Ortszeit) im Clarence House in London ankam. Harry soll ein wenig später, um 17.20 Uhr, ebenso dort eingetroffen sein. Beide Royals wurden gesichtet, wie sie das Clarence House betraten. Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung seitens des britischen Königshauses, dass es tatsächlich zu einem Treffen zwischen Vater und Sohn kommt, aber aufgrund dieser neuesten Informationen darf man davon ausgehen. Gerüchten zufolge soll auch Herzogin Sophie, die Schwägerin von Charles, dem Treffen beiwohnen. 

Harry befindet sich seit Montag in London, wo er unter anderem am "WellChild"-Award teilnahm und das Imperial College London besuchte. Außerdem spendete er umgerechnet 1,27 Millionen Euro an die Organisation "Children in Need – und zwar aus eigener Tasche. Charles hielt sich zuvor in Schottland auf, angeblich reiste er nur aufgrund des Treffens mit Harry zurück nach London.

Das letzte Treffen zwischen Harry und Charles fand im Februar 2024 statt, kurz, nachdem Charles seine Krebsdiagnose öffentlich machte. Seitdem warten besonders die Briten auf eine Versöhnung zwischen König und Prinz.

