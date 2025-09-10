William und Kate: So heißen ihre Kinder in der Schule

William (43) und Kate (43) sind als fürsorgliche und bodenständige Eltern bekannt. Dem royalen Paar ist es wichtig, dass ihre drei Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) eine geerdete Erziehung genießen und nicht den Bezug zum "normalen" Alltag verlieren. Dieses Bestreben spiegelt sich auch im Schulalltag der Prinzen und der Prinzessin wider.

Kein Prinz oder Prinzessin Alle drei Kinder besuchen dieselbe Schule – nämlich die Lambrook Prep School in Berkshire. Dort werden sie, wie unter anderem das People-Magazin berichtet, nicht mit ihrem royalen Titeln "Prinz" oder "Prinzessin" angesprochen, vielmehr lautet ihr Rufname: George Wales, Charlotte Wales und Louis Wales. Dies soll die Integration in den Schulalltag erleichtern und keine Distanz zwischen ihnen und den Mitschülern entstehen lassen. Zuvor, als William und Kate Herzog noch nicht Prinz und Prinzessin von Wales, sondern Herzog und Herzogin von Cambridge waren, nutzten die Kinder den Nachnamen Cambridge.

Ein Stückchen Normalität William und Kate halten hier an einer alten Tradition der britischen Königsfamilie fest, erklärt die Zeitschrift Hello! Die Namensgebung in der königlichen Familie geht auf das Jahr 1917 mit König George V. zurück. Auch während der Schulzeit von Prinz William und Prinz Harry wurde diese Regel bereits angewandt, um den Buben ein Stück Normalität zu ermöglichen. Der Verzicht auf den "Prinzen"-Titel im Alltag ermöglicht natürlich nicht vollständige Anonymität und ihre Mitschüler sind sich ihrem royalen Hintergrund sehr wohl bewusst. Trotzdem aber gelingt es so, die Aufmerksamkeit auf die berühmten Kinder ein klein wenig zu verringern und auch das Gefühl des Außenseiter-Seins etwas zu vermindern.