Palastbutler: Charles könnte verraten haben, wie Enkel George als König heißen wird

Als aus Prinz Charles im Jahr 2022 der neue britische König wurde, musste er sich überlegen, unter welchem Namen er fortan herrscht. Möglich waren damals etwa auch seine Mittelnamen Philip, Arthur und George. Es war gar spekuliert worden, dass er lieber nicht "King Charles" genannt werden würde, weil der Name an einige blutige Episoden in der Geschichte seines Landes erinnere. Denn vor König Charles III. waren bereits zwei Monarchen mit dem Namen Charles auf dem britischen Thron gesessen.

Wer waren Charles I. und Charles II.? Charles I. (auf Deutsch: Karl I.) aus dem Hause Stuart regierte zwischen 1625 und 1649 in England, Schottland und Irland. Die Komiker-Crew Monty Python scherzte einmal: Das Interessanteste an ihm sei, dass er zu Beginn seiner Herrschaft rund 1,68 Meter groß war, am Ende aber nur noch etwa 1,42 Meter. Denn wegen eines Streits mit dem Parlament und der anschließenden beiden Bürgerkriege wurde er geköpft. Grund: Hochverrat. Als Tyrann, Verräter, Staatsfeind und Mörder wurde er im Alter von 48 Jahren hingerichtet. Danach gelangte die Macht in die Hände der Republik-Anhänger unter Oliver Cromwell. Charles II. war zwischen 1660 und 1685 König. Nach der Herrschaft der Cromwell-Nachfolger beschloss das Parlament, dem Sohn von Charles I. die Königswürde zu verleihen. Er ließ Cromwells Leiche exhumieren und symbolisch köpfen. Während seiner Regentschaft eroberte die englische Flotte unter anderem Nieuw Amsterdam (später New York) von den Niederländern. Dank seiner Heirat mit der portugiesischen Prinzessin Katharina von Braganza kamen die wichtigen Hafenstädte Tanger (Marokko) und Bombay (Indien; heute Mumbai) in den Besitz der Krone. Charles, der "The Merry Monarch" (Vergnügter Monarch) genannt wird, hatte mindestens 14 Nachkommen von Mätressen. Er starb mit 54 Jahren.