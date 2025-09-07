Wer zur britischen Königsfamilie gehört, der steht unentwegt in der Öffentlichkeit - das merkt in diesen Tagen auch Prinzessin Kate erneut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William , besuchte sie diese Woche eine Schulklasse im Natural History Museum in London, berichtet wurde von den britischen Medien aber fast ausschließlich über Kates erblondete Haare.

Kate und Sohn George haben aktuell die gleiche Schuhgröße

William und Kate plauderten auch mit der vor dem Museum wartenden Menge. Dem britischen Hello!-Magazin zufolge habe sich eine Person beim Thronfolgerpaar nach seinen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis erkundigt. Kate habe entgegnet: "Sie werden langsam groß! George hat schon meine Schuhgröße."

Lange dürften sich Mutter und Sohn die gleiche Schuhgrüße nicht teilen: Prinz George feierte im Juli erst seinen zwölften Geburtstag. Er ist das älteste Kind von William und Kate und damit Nummer zwei der Thronfolge.