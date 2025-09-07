Die eine Sache, die Prinzessin Kate und Sohn George sich teilen - wenn auch nur kurz
Wer zur britischen Königsfamilie gehört, der steht unentwegt in der Öffentlichkeit - das merkt in diesen Tagen auch Prinzessin Kate erneut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, besuchte sie diese Woche eine Schulklasse im Natural History Museum in London, berichtet wurde von den britischen Medien aber fast ausschließlich über Kates erblondete Haare.
Kate und Sohn George haben aktuell die gleiche Schuhgröße
William und Kate plauderten auch mit der vor dem Museum wartenden Menge. Dem britischen Hello!-Magazin zufolge habe sich eine Person beim Thronfolgerpaar nach seinen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis erkundigt. Kate habe entgegnet: "Sie werden langsam groß! George hat schon meine Schuhgröße."
Lange dürften sich Mutter und Sohn die gleiche Schuhgrüße nicht teilen: Prinz George feierte im Juli erst seinen zwölften Geburtstag. Er ist das älteste Kind von William und Kate und damit Nummer zwei der Thronfolge.
Die Royal-Familie war zuletzt im Urlaub in Griechenland. Erste Aufnahmen nach der Rückkehr hatten Spekulationen ausgelöst, ob die Sonne für das blonde Haar verantwortlich ist oder ob die Prinzessin hat nachhelfen lassen. Die "frisch blondierte Kate übernimmt bei strömendem Regen die Rolle einer Lehrerin", schrieb die Boulevardzeitung The Sun nun begeistert.
Auch Style-Expertinnen und -Experten kamen zu Wort. "Warum Kates Haarveränderung die perfekte Herbstfarbe ist", wusste die Nachrichtenagentur PA. Es sei ein "Honig-Balayage-Effekt". Kate habe ihr klassisches Kastanienbraun in einen wärmeren, goldenen Farbton verwandelt.
