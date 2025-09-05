Britischer Palast trauert um Herzogin Katharine

Die britische Herzogin von Kent, bürgerlich Katharine Worsley, ist tot. Sie verstarb einer offiziellen Mitteilung zufolge im Kreise ihrer Angehörigen. "Mit tiefer Trauer verkündet der Buckingham Palace den Tod Ihrer königlichen Hoheit, der Duchess von Kent. Ihre Königliche Hoheit ist letzte Nacht friedlich im Kensington Palace verstorben, umgeben von ihrer Familie. Der König und die Königin und alle Mitglieder der königlichen Familie schließen sich dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkelkindern an, um ihren Verlust zu betrauern und erinnern sich an die lebenslange Hingabe der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, an ihre Leidenschaft für Musik und ihre Empathie für junge Menschen", heißt es in einem Statement, das auf dem offiziellen Palast-Account auf Instagram veröffentlicht wurde. Die Herzogin wurde 92 Jahre alt.

Die Herzogin war mit Prinz Edward, dem Herzog von Kent, verheiratet. Dieser kam 1935 als erstes Kind von Prinz George, dem ersten Duke of Kent, und seiner Ehefrau Prinzessin Marina von Griechenland und Dänemark zur Welt. Sein Vater war ein Sohn von König Georg V. und Königin Mary. Sein Vater und der Vater von Queen Elizabeth II., König George VI., waren demnach Brüder. Edwards Mutter war die Tochter von Prinz Nikolaus von Griechenland und der Enkelin von König Georg I. von Griechenland. Edward trug zunächst den Titel Prinz Edward of Kent und erbte 1942, nach dem Tod seines Vaters, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, als Erstgeborener dessen Titel eines Duke of Kent. Seine jüngeren Geschwister sind Prinzessin Alexandra und Prinz Michael of Kent, ebenfalls Cousins der verstorbenen Queen. Am 8. Juni 1961 heiratete er Katharine Worsley, die Tochter von Sir William Arthrington Worsley, die er während seiner Stationierung als Leutnant in Catterick kennengelernt hatte. Die beiden bekamen drei gemeinsame Kinder: George Philip Nicholas Windsor, Lady Helen Marina Lucy Taylor und Lord Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor.