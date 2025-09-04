Erst vor ein paar Tagen machten Paparazzi-Bilder die Runde, die Kate und William im Ort Crathie nahe dem royalen Landsitz Balmoral zeigten. In der Kirche Crathie Kirk hatten sie gemeinsam mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis an einem Gottesdienst teilgenommen. Schon da war vielen Kates optische Veränderung aufgefallen: Ihr Haar sei "blonder denn je", schrieb etwa die britische Nachrichtenseite Express.co.uk. Es sei demnach allerdings "nicht bekannt, ob Kate ihre Haare heller gefärbt hat oder ob ihre sonst brünette Mähne durch die Sonne aufgehellt wurde, da die Prinzessin diesen Sommer zweifellos viel Zeit im Freien verbracht" habe.

Schloss Balmoral galt als das Lieblingsanwesen von König Elisabeth II., die dort gerne ihren Sommer verbrachte und am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb. Auch König Charles urlaubt gerne da.