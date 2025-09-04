Zurück aus der Sommerpause: Prinzessin Kate mit neuem Look
Nach den Sommerferien haben Prinz William und Prinzessin Kate am Donnerstag wieder einen Auftritt im Zeichen der Krone absolviert. Das britische Thronfolgerpaar besuchte das Natural History Museum in London, dessen Außengelände umgestaltet wurde.
Das Interesse von Royal-Beobachtenden galt nicht nur den neuen Gärten des Museums: Mehrere Promiportale und Boulevardmedien hoben Kates neue Haarfarbe hervor. Bei ihrem letzten offiziellen Termin in Wimbledon trug sie ihre Mähne noch dunkler.
Erst vor ein paar Tagen machten Paparazzi-Bilder die Runde, die Kate und William im Ort Crathie nahe dem royalen Landsitz Balmoral zeigten. In der Kirche Crathie Kirk hatten sie gemeinsam mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis an einem Gottesdienst teilgenommen. Schon da war vielen Kates optische Veränderung aufgefallen: Ihr Haar sei "blonder denn je", schrieb etwa die britische Nachrichtenseite Express.co.uk. Es sei demnach allerdings "nicht bekannt, ob Kate ihre Haare heller gefärbt hat oder ob ihre sonst brünette Mähne durch die Sonne aufgehellt wurde, da die Prinzessin diesen Sommer zweifellos viel Zeit im Freien verbracht" habe.
Schloss Balmoral galt als das Lieblingsanwesen von König Elisabeth II., die dort gerne ihren Sommer verbrachte und am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb. Auch König Charles urlaubt gerne da.
Vor mehr als einem Jahr hatte Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details gab der Palast nicht bekannt. Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf. Im Jänner gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein.
