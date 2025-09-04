Der britische König Charles III. hat sich bei einem Besuch des Midland Metropolitan University Hospitals in der Nähe von Birmingham zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Auf die Frage, wie es ihm gehe, habe der Monarch einem an Krebs erkrankten Patienten dem Magazin Hello! zufolge erzählt: "I'm not too bad" - also: "Es geht mir nicht allzu schlecht." "Das ist das Schreckliche daran" Charles habe sich bei seinem Spitalsbesuch mit Mitarbeitenden und Patienten getroffen. Mit einer 85-jährige Patientin habe er laut Hello! über das Älterwerden gescherzt. Die Frau habe dem König erzählt, dass sie sich "abgenutzt" fühle. Charles habe geantwortet: "Ich weiß, das ist das Schreckliche daran, wie ich bereits feststellen musste. Wenn man über 70 ist, funktionieren manche Teile nicht mehr so gut."

Im Februar vergangenen Jahres hatte der Monarch seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. An welcher Krebsform der König leidet, ist aber unklar. Bereits Ende April 2024 nahm er seine Pflichten als britisches Staatsoberhaupt wieder wahr. Seit seiner Diagnose wird Charles ambulant behandelt. Nebenwirkungen der Krebstherapie hatten ihn Ende März zu einem kurzen Krankenhausaufenthalt sowie einer mehrtägigen Pause von seinen offiziellen Pflichten gezwungen. Eine Reise mit Königin Camilla nach Italien im April konnte wie geplant stattfinden.