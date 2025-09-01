Adelsexperte: Prinz George (12) zeigt erste Anzeichen seiner künftigen Rolle

Erst an seinem 21. Geburtstag werde er eines der royalen Familienmitglieder sein, die zum Staatsrat ernannt werden. Die "Counsellors of State" können stellvertretend Aufgaben für den Monarchen wahrnehmen, wenn dieser etwa im Ausland ist. "Da er in direkter Thronfolge steht und sehr wahrscheinlich König werden wird, wird er, sobald er etwas älter ist, in der britischen Verfassung und seiner zukünftigen Rolle unterrichtet", sagte Prescott.

Der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Frau Kate wurde heuer zwölf Jahre alt. Royale Aufgaben nimmt George noch nicht wahr. Und es gibt auch keine formale verfassungsmäßige Rolle für den zweiten in der Thronfolge, erklärte der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London, der sich mit der britischen Monarchie beschäftigt, in der Vergangenheit.

Und George hat auch immer wieder seine Auftritte. Neben den royalen Events wie der Geburtstagsparade des Königs "Trooping the Colour" besuchte er im Mai die pompöse Militärparade, mit der Großbritannien die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland eingeleitet hatte. Vor den Augen von George, seinem Großvater König Charles III., Königin Camilla sowie William, Kate und seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis marschierten Hunderte Uniformierte über die Prachtstraße "The Mall" im Zentrum Londons. Anschließend donnerten Militärflugzeuge über den Buckingham Palast, während die Royals vom festlich geschmückten Balkon grüßten. Zehntausende Schaulustige hatten sich vor dem Residenzschloss versammelt und jubelten der Königsfamilie zu. George nahm im Anschluss auch an einer Teeparty für Veteranen des Zweiten Weltkriegs teil.

George wird selbstbewusster

Dem US-People-Magazin zufolge habe der Prinz etwa Fragen gestellt wie: "Haben Sie U-Boote gesehen?" und "Wie viele Flugeinsätze hatten Sie?" Damit habe er bewiesen, was in ihm steckt. "Dies war das erste Anzeichen dafür, dass George künftig Verpflichtungen wahrnehmen wird", erzählt Adelsexperte Russell Myers in einem Gespräch mit People. "Obwohl er noch so jung ist, scheint er in den letzten Jahren an Selbstvertrauen gewonnen zu haben." George habe "sehr engagiert" gewirkt, so Myers. "Es ist eine ziemliche Verantwortung, sich mit Veteranen hinzusetzen und sich zu unterhalten", zitiert People einen namentlich nicht genannten Palast-Insider. "Es war unglaublich."