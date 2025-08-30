Prinzessin Marie Caroline sagt in elegantem Spitzen-Brautkleid "ja"

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter, der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer, haben am Samstag in Vaduz geheiratet. Das Paar gab sich in der Kathedrale St. Florin vor Freunden und Familie das Jawort. Marie Caroline und ihr Partner lernten sich gemäß Medienberichten in der europäischen High Society kennen. Die strahlende Braut trug ein elegantes Kleid mit Spitzendetails und transparenten Einsätzen. Dazu kombinierte sie einen langen ebenfalls mit Spitze besetzten Schleier und eine Tiara. Ihr Haar hatte sie sich hochstecken lassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gerald Matzka/Getty Images Prinzessin Marie Caroline mit Vater Erbprinz Alois

Ihre Verlobung verkündeten sie und ihr Lebensgefährte im Oktober letzten Jahres. Leopoldo Maduro Vollmer, 34 Jahre alt, ist ein bürgerlicher Investmentbanker aus Venezuela und studierte in Großbritannien. Er gehört nach Angaben des Blick zu einer der wohlhabendsten Familien des südamerikanischen Landes. Die 28-jährige Prinzessin Marie Caroline, Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie, gilt mit einem Familienvermögen von rund acht Milliarden Franken laut Blick als reichste Prinzessin Europas.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gerald Matzka/Getty Images Erbprinz Alois brachte seine Tochter in die Kirche

Empfang "wie aus dem Bilderbuch" Vaduz empfing anlässlich der Hochzeit den Hochadel aus Luxemburg und Belgien. Auch enge Verwandte aus Bayern und Österreich wurden erwartet. Nach der Trauung durch Bischof Benno Elbs wollte das frischvermählte Ehepaar und die Gäste ins Schloss Vaduz ziehen. Dort warte ein Empfang "wie aus dem Bilderbuch", wurde verlautbart.