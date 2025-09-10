Großspende von Prinz Harry bei Heimatbesuch in Großbritannien

Bejubelt von Fans hat der britische Prinz Harry am Dienstag seine Wohltätigkeitsreise beim Heimatbesuch in Großbritannien fortgesetzt. Der 40-Jährige spendete in Nottingham 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1,27 Millionen Euro) an die Organisation "Children in Need" - aus eigener Tasche, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Sprecher berichtete. Zu einem Treffen mit König Charles III. oder seinem Bruder, Thronfolger Prinz William, kam es vorerst nicht.

Nach dem jahrelangen, zerfahrenen Streit zwischen Harry und seiner Familie käme ein Gespräch, über das Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, einer Sensation gleich. Harry wird dem Vernehmen nach noch bis Donnerstag in Großbritannien bleiben.