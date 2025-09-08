Prinz Harry besuchte Grab von "Granny" Queen Elizabeth II.

Prinz Harry hat am dritten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., Blumen am Grab der Monarchin niedergelegt. Wie Sky News und die Boulevardzeitung The Sun übereinstimmend berichteten, wurde der 40-Jährige nach seiner Ankunft in London für diesen sehr persönlichen Moment zum Schloss Windsor gefahren. Die Queen liegt in der St. George's Chapel auf dem Schlossgelände begraben. Sie war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Der vom britischen Königshaus weitgehend verstoßene Harry hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner "Granny", wie er die Königin liebevoll nannte. Der offizielle Grund für den Besuch des in den USA lebenden Prinzen ist allerdings ein anderer: Harry, der in einer Woche (am 15. September) seinen 41. Geburtstag feiert, besucht am Abend die Veranstaltung einer Organisation, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt. Die WellChild-Awards sind eines der Herzensanliegen Harrys, für das er schon seit Jahren Pate steht. Außerdem ist Berichten zufolge ein Besuch in Nottingham geplant.

Ob er seinen Vater, König Charles III. sehen wird, der zurzeit mit Königin Camilla in der Sommerfrische in Schottland weilt, ist weiterhin unklar. Immerhin hatten britische Boulevardmedien vor einigen Wochen von einem Treffen zwischen Vertretern Harrys und des Palasts in London berichtet. Die beiden haben sich Berichten zufolge seit mehr als eineinhalb Jahren nicht gesehen. Verhältnis gilt als schwer belastet Harry und Meghan hatten sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im US-Bundesstaat Kalifornien. Als schwer belastet gilt das Verhältnis spätestens seit Harry und Meghan mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Jahr 2021 vor laufenden Kameras über ihren Ausstieg sprachen und sich bitter beklagten. Es folgten eine Netflix-Dokuserie und Harrys Autobiografie "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"), in der er vor allem gegen seinen Bruder Prinz William und Königin Camilla austeilte.