Palast-Butler: Charles erhielt überraschenden Anruf auf seinem Privattelefon - und hob ab

Grant Harrold, früherer Butler im Palast, gewährt in seinem demnächst erscheinenden Buch "The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service" Einblicke in das Leben der britischen Royals.

Bei einem Event, bei dem er sein Werk vorstellte, hat Harrold Manchester Evening News zufolge eine amüsante Anekdote geteilt. In Erinnerung geblieben ist ihm demnach ein Anruf auf Charles' Privattelefon. "Ich erinnere mich, dass einmal jemand die private Telefonnummer des Königs herausgefunden hatte und ihn anrief, weil er dachte, er sei ein chinesischer Lieferservice", schilderte Harrold. "Sie gaben eine Bestellung auf und versuchten, an ihr Essen zu bekommen. Er (Charles) sagte nur: 'Ich bin kein chinesischer Lieferservice, Sie haben die falsche Nummer.' Aber sie riefen immer wieder an." Dem früheren Palast-Mitarbeiter zufolge habe Charles das Telefon irgendwann weitergereicht. "Schließlich musste er uns bitten, mit ihnen zu sprechen und zu sagen: 'Das ist die falsche Nummer.'" Der Anrufer habe offenbar nicht erkannt, mit wem er sprach und irgendwann aufgegeben.