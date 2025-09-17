William und Charles: Unangenehmer Moment mit Andrew bei royalem Begräbnis
Zusammenfassung
- Die Herzogin von Kent wurde im Alter von 92 Jahren in der Westminster Cathedral beerdigt, zahlreiche Royals nahmen teil.
- Prinz Andrew sorgte durch sein Lachen und seine unerwartete Anwesenheit bei der Trauerfeier für Aufsehen in der britischen Presse.
- König Charles und Prinz William zeigten sich distanziert gegenüber Andrew und mieden den Kontakt während der Zeremonie.
Die Herzogin von Kent wurde am Dienstag beerdigt. Die Ehefrau von Edward von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II., starb am 4. September im Alter von 92 Jahren. Das Begräbnis fand in der katholischen Hauptkirche Londons, der Westminster Cathedral, statt. Neben König Charles III. und Königin Camilla nahmen Berichten zufolge fast alle hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie teil. Darunter auch Prinz William und Herzogin Catherine - sowie der in Ungnade gefallene Prinz Andrew.
Prinz Andrews Lachen bei Begräbnis sorgt für Kopfschütteln
Der Auftritt des Herzogs von York sorgte bei der britischen Presse für Aufsehen. Während der Rest der Royals mit ernsten Mienen der Beerdigung beiwohnte, wurde Andrew am gestrigen Dienstag lachend vor der Westminster Cathedral gesehen.
Der 65-Jährige Herzog nahm zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson an der privaten Trauerfeier teil. "Die Menge schnappte nach Luft, als er unerwartet bei der Zeremonie erschien", berichtet der britische Mirror, angesichts der Tatsache, dass Andrew aufgrund seiner Verwicklung in den Jeffrey-Epstein-Skandal schon vor Jahren als ranghoher Royal zurückgetreten ist und offiziellen royalen Events seitdem weitgehend fernbleibt.
Als die Royals den Gottesdienst verließen, sah man Prinz Andrew mit einem breiten Grinsen, während er Fergie einen Witz zu erzählen schien. Der Herzog brach ebenfalls in Gelächter aus, als er neben Prinz William stand, der sichtlich verlegen und verlegen wirkte.
Dies war jedoch nicht der einzige Moment, in dem Andrews Verhalten für Aufsehen sorgte.
Von William und Charles gemieden
Eine Interaktion Andrews mit seinem Bruder Charles und seinem Neffen William heizte bestehende Spekulationen um ein angespanntes Verhältnis des Königs und des Thronfolgers zum Duke of York an.
Wie die britische Presse feststellt, suchte Andrew beim Heraustreten in der Kirche vor den Augen der Fotografen Kontakt zu den beiden - Charles und William machten jedoch beide einen distanzierten Eindruck.
Am Ende des Gottesdienstes, als der Sarg der Herzogin zum Leichenwagen getragen wurde, standen der König, William, seine Frau Kate und andere Mitglieder des Königshauses auf den Stufen der Kirche.
Während sie warteten, versuchte Andrew offenbar mit Charles und seinem Neffen zu plaudern. Er lächelte William an. Doch dieser blickte während des Wortwechsels geradeaus, als würde er das Gespräch eigentlich meiden wollen. Dann wandte sich der Herzog von York auch seinem Bruder zu. Doch der machte ebenfalls keine Anstalten, sich in aller Öffentlichkeit mit seinem Bruder zu unterhalten. Charles schenkte Andrew lediglich ein kurzes, müdes Lächeln, bevor er sich wieder abwandte.
Kommentare