William und Charles: Unangenehmer Moment mit Andrew bei royalem Begräbnis

Die Herzogin von Kent wurde am Dienstag beerdigt. Die Ehefrau von Edward von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II., starb am 4. September im Alter von 92 Jahren. Das Begräbnis fand in der katholischen Hauptkirche Londons, der Westminster Cathedral, statt. Neben König Charles III. und Königin Camilla nahmen Berichten zufolge fast alle hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie teil. Darunter auch Prinz William und Herzogin Catherine - sowie der in Ungnade gefallene Prinz Andrew.

Prinz Andrews Lachen bei Begräbnis sorgt für Kopfschütteln

Der Auftritt des Herzogs von York sorgte bei der britischen Presse für Aufsehen. Während der Rest der Royals mit ernsten Mienen der Beerdigung beiwohnte, wurde Andrew am gestrigen Dienstag lachend vor der Westminster Cathedral gesehen.