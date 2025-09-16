Trauerfeierlichkeiten gestartet: Royal Family nimmt Abschied von Herzogin Katharine

Die Trauerfeierlichkeiten für Herzogin Katharine haben am Montag mit einer privaten Totenwache begonnen. Die Ehefrau von Edward von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II., starb am 4. September im Alter von 92 Jahren. Das Begräbnis findet am Dienstag in der katholischen Hauptkirche Londons, der Westminster Cathedral, statt. König Charles III. und Königin Camilla werden teilnehmen. Über Nacht ruhte der Sarg in der Lady Chapel.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/TOLGA AKMEN Der Sarg der Herzogin von Kent

Sie habe sich unermüdlich für andere und den guten Zweck eingesetzt, schrieben Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate in einer Stellungnahme nach dem Tod der Herzogin von Kent. König Charles III. ordnete eine Trauerzeit bis einschließlich zum Tag der Beisetzung an. Katharine werde sehr vermisst, schrieben William und Kate.

Bescheidene Herzogin mit Normalo-Job Katharine galt als sehr bescheidene Royal, jahrelang unterrichtete sie als "Mrs. Kent" an einer Volksschule in Hull Musik. In der Öffentlichkeit trat die Herzogin jahrzehntelang beim Tennisturnier in Wimbledon auf, sie überreichte der Siegerin den Pokal. Katharine und Edward bekamen drei gemeinsame Kinder: Lady Helen Marina Lucy Taylor und die Söhne George Philip Nicholas Windsor und Lord Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Paul Grover Edward, Herzog von Kent, und seine Tochter Lady Helen Taylor mit einem Priester