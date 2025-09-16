Trauerfeierlichkeiten gestartet: Royal Family nimmt Abschied von Herzogin Katharine
Die Trauerfeierlichkeiten für Herzogin Katharine haben am Montag mit einer privaten Totenwache begonnen.
Die Ehefrau von Edward von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II., starb am 4. September im Alter von 92 Jahren. Das Begräbnis findet am Dienstag in der katholischen Hauptkirche Londons, der Westminster Cathedral, statt. König Charles III. und Königin Camilla werden teilnehmen. Über Nacht ruhte der Sarg in der Lady Chapel.
Sie habe sich unermüdlich für andere und den guten Zweck eingesetzt, schrieben Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate in einer Stellungnahme nach dem Tod der Herzogin von Kent. König Charles III. ordnete eine Trauerzeit bis einschließlich zum Tag der Beisetzung an. Katharine werde sehr vermisst, schrieben William und Kate.
Bescheidene Herzogin mit Normalo-Job
Katharine galt als sehr bescheidene Royal, jahrelang unterrichtete sie als "Mrs. Kent" an einer Volksschule in Hull Musik. In der Öffentlichkeit trat die Herzogin jahrzehntelang beim Tennisturnier in Wimbledon auf, sie überreichte der Siegerin den Pokal.
Katharine und Edward bekamen drei gemeinsame Kinder: Lady Helen Marina Lucy Taylor und die Söhne George Philip Nicholas Windsor und Lord Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor
Die am 22. Februar 1933 geborene Katharine hatte Aufmerksamkeit erregt, als sie 1994 als erstes höheres Mitglied der Königsfamilie von der anglikanischen Staatskirche zum Katholizismus übertrat.
Die private Zeremonie fand in der Kapelle des damaligen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz von England und Wales, Kardinal Basil Hume, statt. Ihr Sprecher hatte zuvor mitgeteilt, es handle sich bei dem Schritt um "eine private Entscheidung" der Herzogin war. Der Entschluss stehe nicht in Zusammenhang mit der Zulassung von Frauen zum Priestertum in der anglikanischen Kirche von England. Auch Hume hatte den "persönlichen Charakter" der Konversion unterstrichen. Der damalige Anglikaner-Primas und Erzbischof von Canterbury, George Carey, würdigte die Entscheidung der Herzogin als "Entschluss einer tiefgläubigen Christin". Die Herzogin werde auch in Zukunft "einen Platz in unseren Herzen und in unseren Gebeten haben", erklärte Carey.
Papst Johannes Paul II. (1978-2005) empfing Katharine im November desselben Jahres in Privataudienz.
"Der König und die Königin sowie alle Mitglieder der königlichen Familie trauern gemeinsam mit dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkelkindern um ihren Verlust und erinnern sich liebevoll an das lebenslange Engagement der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen für junge Menschen", teilte der Palast nach dem Ableben der Herzogin mit.
