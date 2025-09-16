Prinzessin Kate enthüllt ganz beiläufig ihren besonderen Haar-Trick

Die britische Prinzessin Kate hat einen besonders praktischen Haar-Kniff parat: Ganz ohne "Hilfsmittel" und in Sekundenschnelle kann sie ihre lange Mähne zu einem tiefen Dutt binden, wie sie vergangene Woche beiläufig beim Besuch einer Stoffmanufaktur unter Beweis stellte.

Ein auf der Plattform X (ehemals Twitter) gepostetes Video zeigt Kates Trick. "Nur die Prinzessin von Wales, die heute mühelos ihr Haar zu einem Dutt zusammenbindet, ganz ohne Haargummis oder -spangen", liest man auf dem Fan-Account "RoyallyBelle_" neben dem Clip. Offenbar routiniert schafft Kate es, ihre Haare sicher zu verknoten, sodass es ihr bei ihren Siebdruck-Versuchen vor Ort nicht im Weg ist. Jedem dürfte das nicht so mühelos gelingen: "Ich habe es mir immer und immer wieder angesehen, nur um zu lernen, wie man das macht, aber bei ging es sofort wieder auf", kommentierte etwa eine Person. Übung macht wohl auch hier die Meisterin.

Auch Kate selbst hatte Eindrücke gepostet: "Eine wunderbare Zeit beim Siebdrucken in der familiengeführten (Firma) Marina Mill in Kent, wo jeder Stoff handgezeichnet, bedruckt und mit bemerkenswertem Können fertiggestellt wird! Ein wahres Fest der Kreativität und Leidenschaft, die die britische Textilienidentität auszeichnet", heißt es auf Williams und Kates offiziellem Instagram-Kanal.

Schon Anfang September schafften es Kates Frisur in die Schlagzeilen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William hatte die Prinzessin eine Schulklasse im Natural History Museum in London besucht, berichtet wurde von den britischen Medien aber fast ausschließlich über: Kates neue Haarfarbe. Die 43-Jährige zeigte sich erstmals in der Öffentlichkeit mit blonden Haaren - die Royal-Familie war zuletzt im Urlaub in Griechenland. Erste Aufnahmen nach der Rückkehr hatten Spekulationen ausgelöst, ob die Sonne für das blonde Haar verantwortlich ist oder ob die Prinzessin hat nachhelfen lassen. Die "frisch blondierte Kate übernimmt bei strömendem Regen die Rolle einer Lehrerin", schrieb die Boulevardzeitung The Sun begeistert.