Prinz Harry nach Treffen mit Charles in Interview: "Mein Gewissen ist rein"

In seinen Anfang 2023 veröffentlichten Memoiren "Spare" (zu Deutsch: "Reserve") Prinz Harry schildert Harry sein Leben im Schatten seines älteren Bruders William und wie er mit dem frühen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, umging. Harry wirft seiner Familie auch vor, mit der Boulevardpresse, die er für den tödlichen Autounfall Dianas verantwortlich macht, gemeinsame Sache gemacht zu haben. Er verrät dabei private Details - und steht bis heute dazu. "Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe", sagt Harry in einem neuen Interview mit der Zeitung The Guardian. "Es war eine schwierige Botschaft, aber ich habe sie bestmöglich übermittelt", so der Prinz. Sein Werk sieht er als eine "Reihe von Korrekturen zu bereits kursierenden Geschichten. Eine bestimmte Sichtweise war dargelegt worden, und diese musste korrigiert werden".

In "Spare" teilt er vor allem gegen Prinz William und Königin Camilla aus. In seinem Buch berichtet Harry von zahlreichen Demütigungen, die er angeblich durch seinen Bruder erleiden musste. William soll ihn demnach sogar einmal im Streit zu Boden gestoßen und verletzt haben. Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder stehen sich angeblich schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Harry bezeichnet William in dem Buch als seinen "geliebten Bruder" und "größten Widersacher". Beim jüngsten Heimatbesuch Harrys vergangenen Woche sollen sie sich aus dem Weg gegangen sein.

Keine Frage der Sturheit

Im Guardian-Gespräch sagt Harry: "Mein Gewissen ist rein." Es habe nichts mit "Sturheit" zu, seine Sicht zu schildern. Harry: "Es geht darum, Prinzipien zu haben."

Harry und Vater Charles hatten sich laut Medien seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen, bis sie sich letzte Woche zum Tee trafen. Spekuliert wurde, die beiden könnten ein klärendes Gespräch gesucht haben. Worum es bei dem Gespräch inhaltlich ging, blieb zunächst unklar.