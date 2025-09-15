Wie die Royal Family auch verhindert, dass Charlotte zu schnell erwachsen wird

Weit weg von Palast und Prunk: Mit einem Lächeln, Rucksack auf dem Rücken und in auffällig gemusterter Jacke in Tarnfarben hat sich die britische Prinzessin Charlotte am 2. Mai auf einem Foto zu ihrem zehnten Geburtstag gezeigt. Die Tochter des Thronfolgers Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate sitzt auf dem Bild in der Natur und strahlt in die Kamera, auffällig sind die vielen herbstlichen Farben der Jacke, die zur Umgebung passen.

Dem Magazin Hello! zufolge hat Charlotte in ihrem jungen Alter schon ihren eigenen Stil entwickelt - zumindest was das Styling ihrer Haare betrifft.

Charlotte und ihre Familie "respektieren" ihr Alter Bei öffentlichen Auftritten trage das Mädchen nämlich gerne eine Frisur, die aus zwei Zöpfen, die am Hinterkopf in einen großen Zopf zusammenlaufen, besteht. Abgerundet werde das Flechtwerk mit einer Schleife. Laut Laura Sutcliffe, Mode- und Beauty-Redakteurin bei Hello! ist der Look sehr passend: "Es ist immer schön zu sehen, wie Prinzessin Charlottes Haare so ordentlich, gepflegt und hübsch zugleich aussehen." Es sei ein altersgerechter Umgang mit dem Thema Haare. Im Hello!-Artikel heißt es: "Charlotte war schon immer ein großer Fan von Zöpfen und hat bei den meisten ihrer öffentlichen Auftritte als Mitglied der Königsfamilie geflochtene Haare getragen. Ich finde es toll, dass ein Mädchen in ihrem Alter mit Zöpfen experimentiert und Spaß mit ihren Haaren hat. Viele Leute beklagen sich darüber, dass junge Mädchen zu schnell erwachsen werden und mit ihren Haaren zu erwachsene Dinge tun, aber Charlotte und ihre Familie bleiben ihrem Alter sehr treu und respektieren es."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Prinzessin Charlotte mit ihren Brüdern George und Louis (2022)

Charlotte wurde am 2. Mai 2015 in London geboren. Ihre Eltern präsentierten ihr Neugeborenes damals vor dem St. Mary's Hospital. Der Name wurde später bekanntgegeben: Charlotte Elizabeth Diana. Erinnert wird damit auch an Williams Großmutter, die verstorbene Königin Elizabeth II., und an seine Mutter Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. William und Kate haben noch zwei Söhne: Prinz George (11) und Prinz Louis (7). Charlotte, die in der Thronfolge an dritter Stelle steht, war schon als Kleinkind mit auf Reisen.