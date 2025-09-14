In Prinz Williams neues Zuhause wäre fast ein anderer Royal eingezogen

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate werden schon bald ein neues Domizil beziehen - und zwar für immer, wie es heißt. Das royale Paar wechselt noch heuer mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe.

Auch Prinzessin Anne soll die Forest Lodge gefallen haben Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide, errichtet wurde. Künftig sollen William und Kate in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen. Das Anwesen hätte dem britischen Hello!-Magazin zufolge in der Vergangenheit aber auch an Williams Tante Prinzessin Anne und ihren ersten Ehemann Mark Phillips gehen können. Hello! beruft sich auf einen Bericht der Tageszeitung Daily Telegraph vom Dezember 1975. Darin sei sie Rede davon gewesen, dass Prinzessin Anne die Immobilie in Betracht zog. 1976 habe die inzwischen verstorbene Königin Elizabeth II. ihrer Tochter das Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire geschenkt, das Anne bis heute bewohnt.